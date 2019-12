Obispo Mata califica a la Policía Orteguista de mentirosa y reitera que sacerdote de su Diócesis estuvo preso 12 horas

Monseñor Abelardo Mata, Obispo de la Diócesis de Estelí, reiteró que el sacerdote Alcides Peña, perteneciente a su clero sí estuvo en calidad de detenido en la estación policial de Ocotal, desmintiendo el comunicado de la Policía Orteguista, quién este lunes negó la detención del sacerdote.

«Esta gente es mentirosa de nacimiento y de un grupo (la Policía Orteguista) no se puede esperar más que mentiras. Sus argumentos no pueden negar los hechos y que al padre lo hayan amenazado, no lo niego, pero que yo sepa, el padre no ha dicho nada, de todas maneras, nosotros decimos y denunciamos y a palabras necias oídos sordos», aseguró el Obispo Mata, también portavoz de la Conferencia Episcopal de Nicaragua.

El sacerdote, de acuerdo a la denuncia de la Diócesis de Estelí en un comunicado este domingo, fue detenido el sábado 7 de diciembre y liberado el domingo 8, luego de 12 horas de detención.

No obstante, un comunicado de la Policía Orteguista este lunes, niega la detención del religioso, quién es párroco en Nueva Segovia.

Policía Orteguista sin credibilidad

«El padre sí estuvo preso, no podemos negar la realidad, allí están las pruebas donde nos comunicaba y nos pedía nuestras oraciones porque estaba preso en la jefatura de Ocotal. La policía es una mentirosa, todo la altera, mire cuánto juicio inicuo están llevando y la Policía inventa causales que no existen. Mire la matanza de Masaya, inventaron cosas que son totalmente falsas del hombre (Chabelo) a quien mataron. Es una gente mentirosa», denunció el jerarca católico.

Mata también explicó que la policía persigue al padre Alcides Peña, por que este ejerce críticas con5ra el régimen en sus homilías.

LA PRENSA ha tratado de conocer la versión del sacerdote detenido, pero no responde su celular.

