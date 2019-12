Grandes Crímenes | ¿Quién mató a Jeaneth Treminio Ríos? De 19 cuchilladas fue asesinada en la casa donde laboraba como doméstica en Carretera Sur

CONTENIDO EXCLUSIVO.

Este reportaje fue publicado en el diario HOY el 20 de mayo de 2018

Los gritos de Jeaneth Isabel Treminio Ríos fueron ahogados por la “tormenta infernal” que caía esa noche en la capital. Solo uno fue escuchado por un vigilante de la casa que está enfrente de donde estaba siendo atacada la mujer. El guarda solo escuchó un “ayyy” y después el sonido constante de las gotas sobre el techo.

Treminio estaba siendo masacrada con un cuchillo de cocina. 19 cuchilladas de más de un centímetro de grosor quedaron marcadas en su cuerpo. Hemorragia masiva sería la causa de su muerte, según el dictamen del forense.

La mujer era la trabajadora doméstica de una casa en Carretera Sur. Su patrón y esposa habían salido la noche del 29 de mayo de 2012 a celebrar sus 25 años de casados. Treminio, de 30 años, había quedado sola en la vivienda. Pero afuera de la casa estaba Noel Esteban García González, quien era el jardinero y también funcionaba como guarda de la propiedad.

Cuando el otro vigilante se acercó al portón para ver qué pasaba, vio que los dos perros rottweiler estaban tranquilos, ni siquiera ladraron.

Cerca de las 3:00 de la madrugada del 30 de mayo, el jardinero Noel García llegó donde el guarda y le dijo que dos encapuchados le habían robado y golpeado, tanto que estuvo inconsciente tres horas. Se le habían robado su celular, la llave del portón de la casa de sus patrones y hasta la ropa. Lo habían dejado en calzoncillos.

Pero cuando García llegó hasta donde el vigilante, regresaba de su casa (a menos de dos kilómetros) ya vestido.

Según García, temía que algo le hubiera pasado a la doméstica, pero no logró ver nada, ya que no tenía acceso a la casa. A las 4:30 a.m. llegaron los patrones, Carlos Lugo e Inés Vargas. “Se metieron a robar”, les dijo el jardinero.

Pero cuando entraron, Lugo vio la escena dantesca en el cuarto de la doméstica originaria de Ciudad Darío.

La Policía llegó momentos después y algo les pareció raro a los investigadores. El cuerpo de la mujer de 30 años tenía un cuchillo en la mano, pero este casi no tenía sangre. Les pareció una escena fabricada, como para hacer creer que esta se había suicidado, lo cual era imposible, porque cuatro de las cuchilladas fueron en la espalda.

Cuando los dueños de la casa fueron a su cuarto a buscar ropa para dormir, vieron debajo de la cama un cuchillo lleno de sangre. Era el arma homicida.

“Fue alguien de adentro”

Ese 30 de mayo, Día de las Madres, para doña Miriam Ríos Obando fue el más triste. Cerca de las 5:00 de la mañana le llegaron a avisar que su hija había sido asesinada.

La señora también laboraba como doméstica en una casa a dos kilómetros de donde mataron a su hija. Ríos preguntó si los perros estaban sueltos y si no habían “latido”, y cuando obtuvo una respuesta inmediatamente dijo: “Fue alguien de adentro”.

Ese mismo día, los investigadores interrogaron al jardinero, sobre quien recaían todas las sospechas.

La Policía lo detuvo para interrogarlo y dos días después fue presentado a los medios de comunicación como el asesino de la doméstica Jeaneth Treminio Ríos.

García González confesó ante los policías que Jeaneth le había pedido ayuda para matar a un ratón y de esa manera entró a la casa. Luego la mató. Agarró dos laptops, unas joyas de la dueña de la casa y salió. Tiró los objetos en un cauce natural cercano para que la corriente se los llevara. Allí también tiró su ropa ensangrentada.

Según lo que confesó a los investigadores, García González ya venía preparando el crimen y hacerlo pasar como robo. Había despegado una varilla de la verja de una ventana, por donde presuntamente habrían entrado los ladrones. Para limpiar la escena del crimen, García González habría tomado una botella de tequila 1800 y echado el licor sobre el cuerpo de la víctima.

Todo parecía claro, pero cuando fue presentado en los tribunales, Noel Esteban García negó haber matado a Jeaneth Treminio. En la segunda audiencia que enfrentó hasta dijo que desde hacía 4 meses oía voces de niños y mujeres. Su abogado alegaba que en la familia del jardinero había antecedentes de esquizofrenia.

Pero el dictamen legal no estableció que el acusado padeciera de alguna enfermedad mental. Todo se dilucidaría en juicio.

El veredicto del tribunal de jurado

Para el juicio, Noel García cambió de defensa. Su nueva abogada sería Claudia Baquedano. Ellos eligieron que por el delito de asesinato, el jardinero sería juzgado por un tribunal de jurado y en el caso del robo fue visto por el juez Jaime Solís, titular del Juzgado Cuarto Distrito Penal de Juicio.

El jurado fue conformado por cuatro mujeres y un hombre.

La defensa basó su estrategia en que no hubo testigos del crimen, y que su defendido fue atacado por encapuchados.

Uno de los forenses que declaró en juicio estableció que la botella vacía de tequila hallada en la casa donde ocurrió el crimen tenía las huellas del acusado Noel García.

Pero no pudo comprobarse que parte de unas huellas recopiladas en el cuchillo fueran las del acusado.

Los rasguños y un chichote que tenía en la cabeza García, que en ese entonces tenía 22 años, los achacaron al ataque de los encapuchados que se dio a 20 varas de la casa del crimen.

Mientras que la Fiscalía trató de convencer al jurado de conciencia que Noel García era el asesino de Jeaneth.

El detective Norman Solano fue uno de los testigos presentados. Narró la declaración que hizo García ante los policías, donde admitía el crimen y decía que se declararía culpable para que le dieran la pena mínima.

El policía también declaró que los perros eran agresivos, pero que el acusado era quien les daba de comer y de bañarlos, por lo que lo conocían bien.

Al terminar el juicio, el jurado de conciencia declaró no culpable a García del asesinato de Treminio, pero el juez Jaime Solís lo declaró culpable del robo a sus patrones.

El juez le manifestó al jurado que no estaba de acuerdo con la decisión que habían tomado, pero les aclaró que la respetaba.

Inapelable

Según las leyes de nuestro país, el veredicto del jurado, ya sea en contra o a favor del acusado, es inapelable, no puede ser impugnado por nadie.

El juez Solís condenó a 6 años de prisión a García por el robo, la pena máxima por ese delito.

García tendría que haber cumplido la sentencia que expiraba hasta el 23 de septiembre de este año (2018). Pero, él y su abogada apelaron el fallo. Y la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) reformó la sentencia del juez Solís y declaró no culpable del robo a García, por lo que fue liberado en agosto de 2013. Solo estuvo un año y tres meses en prisión.

En la impunidad

El crimen ocurrió en una vivienda en el kilómetro 14 de la Carretera Sur.

La víctima, Jeaneth Treminio, fue asesinada en el mismo cuarto donde dormía, en la casa donde laboraba como empleada doméstica.

“Los miembros del Tribunal de Jurado no están preparados para resolver, porque siempre quieren una prueba directa que sea tan evidente, no comprenden lo que es la prueba indiciaria”, dijo el juez Jaime Solís al Periódico HOY, cuando terminó el juicio.

El asesinato de Treminio quedó impune. “No se hizo justicia, porque yo lo que quería es que a ese asesino (García) le cayeran 25 o 30 años de prisión, porque así como asesinó a mi hija puede asesinar a otra doméstica”, dijo en la lectura de sentencia la madre de Treminio, doña Miriam Ríos.