El boxeador Manny Pacquiao se gradúa en Ciencias Políticas

Ataviado con una toga y birrete negro y una estola de color azul, así desfiló el múltiple campeón de boxeo filipino Emmanuel Dapidran Pacquiao o más conocido como Manny Pacquiao luego de obtener el Bachillerato en Artes en Ciencias Políticas – Administración del Gobierno Local”, según compartió en su cuenta de Twitter @MannyPacquiao este miércoles.

“Grabemos esto en nuestros corazones: nunca es demasiado tarde para soñar sueños más grandes. Nunca es demasiado tarde para cumplir nuestros sueños», escribió en su cuenta Pacquiao, de 40 años de edad.

Fue en el 2009 que Manny inició sus estudios en la Universidad de Makati en Filipinas. Para entonces, en su cuenta de Instragram, Pacquiao compartió su credencial como estudiante de la carrera de Ciencias Políticas con especialización en Administación de Gobierno Local.

“Nunca dejes de aprender, porque la vida nunca deja de enseñar”, escribió en ese entonces Pacquiao, quien en ocasiones anteriores ha manifestado su intención de ser presidente de su país.

Pacquiao, quien nació el 17 de diciembre de 1078 en Kibawe, Filipinas, fue nombrado Boxeador de la Década por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y además es el único púgil que ha logrado nueve títulos mundiales en ocho categorías diferentes.

«Vive tu pasión, no solo para ti, sino también para tu familia y para nuestro país», agregó Pacquiao tras su graduación en la que estuvo acompañado por su esposa e hijos.

Let us engrave this in our hearts: It is never too late to dream bigger dreams. It is never too late to accomplish our dreams. LIVE YOUR PASSION, not just for yourself, but for your family and for our country.

Bachelor of Arts in Political Science- Local Government Administration pic.twitter.com/p5UwnpbP65

— Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) December 11, 2019