Baby Yoda: el nuevo personaje del universo de Star Wars que se ha convertido en un fenómeno en internet

«Quiero un juguete del bebé Yoda tanto que he considerado vender un riñón», bromea la fanática de Star Wars e influencer de Instagram Jessica Allsop, de 26 años.

La joven inglesa se enamoró del personaje del Niño (conocido en redes sociales como el baby Yoda) de la serie «The Mandalorian», recién estrenada en Estados Unidos en la plataforma de streaming Disney+.

Se trata de una historia ubicada en el el universo de Star Wars años antes de los eventos relacionados con «El retorno del Jedi».

No hay una explicación clara sobre de dónde salió. Si bien los fanáticos lo identifican con Yoda, el mítico personaje de baja estatura y 900 años de edad de «La Guerra de las Galaxias», una de las teorías es que el baby Yoda no es el mismo personaje pero pertenece a la misma especie.

Tras conocerlo, Jessica buscó en internet juguetes o pequeños muñecos del baby Yoda y afirma que está dispuesta a pagar hasta US$260 por una réplica del alienígena que se ha vuelto un fenómeno en la red.

Jessica no está sola en su empeño de llevarse a casa un peluche del baby Yoda.

Desde que «The Mandalorian» fue estrenado como parte del nuevo servicio de streaming de Disney, el personaje se ha vuelto viral y no solo en Estados Unidos, único país en el que se ha estrenado oficialmente la serie.

La marioneta conducida por dos expertos para crear esas expresiones faciales que cautivan a los espectadores ha generado miles de memes y los fanáticos debaten sobre cuán adorable es el Niño y especulan sobre qué pasará en la serie.

El personaje ya cuenta con una popular cuenta en Twitter, aunque no es un perfil oficial. El post del director de la serie sobre el concepto original de cómo se vería el nuevo personaje fue compartido en Twitter más de 30.000 veces.

El expresivo rostro de baby Yoda también ha dado lugar a múltiples variantes de memes sobre distintos estados de ánimo. «Cuándo te das cuenta de que es lunes», dice este post.

When you realize Monday tomorrow is. pic.twitter.com/agPr4UA6UG

— Baby Yoda (@BabyYodaBaby) December 9, 2019