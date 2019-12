Greta Thunberg nombrada Persona del Año por la revista Time

La revista Time nombró este miércoles a la joven activista medioambiental, Greta Thunberg, como la «Persona del año», quien destacó sobre la lista de nominados para esta mención, que la completaban: Nancy Pelosi, Donald Trump, los manifestantes de Hong Kong y el informante del caso de Ucrania.

Thunberg, de 16 años, se convirtió en un símbolo para los jóvenes de todo el mundo tras su participación en la Cumbre de Acción Climática de las Naciones Unidas, celebrada este 2019.

Edward Felsenthal, actual editor en jefe de la revista Time, resaltó en un editorial donde justifica la elección de esta mención a la joven activista, que es la persona más joven en ser nombrada «Persona del Año».

.@GretaThunberg is TIME’s 2019 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/YZ7U6Up76v pic.twitter.com/SWALBfeGl6

