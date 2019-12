Acusan de homicidio frustrado a Norlan Cárdenas, el joven secuestrado durante el operativo de la Policía Orteguista en Masaya

El joven Norlan José Cárdenas Ortiz fue acusado por homicidio frustrado en contra de Francisco Luis Úbeda Gómez y José Noel Nicaragua Acuña, los dos oficiales que resultaron heridos en la balacera ocurrida en el Reparto Cailagua, Masaya, el 30 de noviembre, cuando la Policía Orteguista buscaba el paradero de José Isaías Ugarte López, alias Chabelo.

El Ministerio Público presentó la acusación el 6 de diciembre, y el 7 de diciembre se realizó la audiencia preliminar en el Juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencia ante el juez Henry Morales, sin que Cárdenas Ortiz fuera representado por un abogado de su preferencia. La audiencia inicial está prevista a realizarse el próximo 18 de diciembre.

Ruth Martínez Ortiz, hermana de Norlan Cárdenas, rechazó la acusación y aseguró que su hermano no es ningún delincuente a como lo acusa la PO, y que él no tuvo nada que ver con los hechos ocurridos el 30 de noviembre en Masaya. «Nosotros somo personas de bien, bajo la pobreza nuestros padres nos supieron educar», dijo Martínez Ortiz.

La fuente afirmó que su hermano fue trasladado la noche de este martes 10 de diciembre al Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, mejor conocido como La Modelo.

Es una detención política, denuncia hermana

Martínez Ortiz tilda la detención y acusación de su hermano como político y no porque sea parte de una banda delincuencial, a como lo asegura la PO. «Él me pide que lo saque porque todo eso es falso. Esto es político porque cuando estaban todas esas bestias en la casa (donde capturaron a Norlan), ellos (la policía) desde el instante nos llamaron golpista, terrorista, entonces desde ahí es de ámbito político», declaró Martínez Ortiz.

Norlan Cárdenas Ortiz fue detenido junto a su padre Miguel Ángel Cárdenas el 30 de noviembre en el operativo que realizó la PO en el barrio El Cailagua, Masaya, cuando buscaba Ugarte López, alias Chabelo, quien resultaría muerto junto a otros dos civiles y dos policías el 1 de diciembre, en un enfrentamiento con la fuerza policial. Miguel Ángel Cárdenas, de 65 años, fue liberado una semana después. Él relató que la PO los mantuvo bajo interrogación sobre la vida de Ugarte López.

El joven de 32 años no tiene ningún antecedente penal y cuenta con títulos académicos. Llegó hasta el tercer año de la carrera Química y Farmacia, manifestó Martínez Ortiz. «Me preocupa los cargos que se le imputan a él. Yo lo he dicho y lo sostengo, voy a luchar por la libertad de mi hermano aunque me cuesta la vida. Lo digo con todo el corazón que él no es ningún delincuente, si fuera delincuente yo no pelearía pero somos personas de bien», sostuvo Martínez Ortiz.

La familiar responsabilizó a la pareja de dictatores de Daniel Ortega y Rosario Murillo de la situación de su hermano y de cualquier daño que pueda sufrir, puesto que «son ellos los que dan las órdenes en Nicaragua».