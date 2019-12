¿Cómo llegar a ser presidente?

Como se habla de futuros candidatos a la presidencia en un país lleno de tristeza y de esperanza al mismo tiempo, creo que es oportuno reeditar un artículo que publiqué en LA PRENSA hace casi 20 años, en los albores de la campaña electoral en que resultó electo don Enrique Bolaños.

Se trata de 6 condiciones que se requieren para ser presidente, las dos primeras, son sine qua non, la carencia o la ausencia de otras, importantes también, se pueden solventar con la abundancia de las dos primeras.

1. Las ganas de ser. Lo primero es la convicción profunda de que uno quiere y puede llegar a ser presidente, una tarea maratónica que requiere una concentración 24/7 como dicen hoy los jóvenes. Pero no bastan las ganas, porque hay muchos que tienen las ganas y si acaso llegan a ser candidatos, veremos más pósteres en la calle con sonrisas posadas, que votos en la urna electoral. Otros quieren ser, pero saltando aquello —engorroso por cierto— de ser político, pero no hay atajos.

2. El vehículo o partido. No basta con las ganas, puede haber derroche de esta condición y no llegar a nada, si no se cuenta con un vehículo o partido capaz de llegar hasta el final. Tampoco es suficiente estar en el vehículo, hay que estar cerca, o en la conducción del mismo y debe ser un vehículo responsable, que pueda llegar hasta el final, no un vehículo improvisado.

3. El carisma personal. Con esta condición se nace, no se adquiere, el candidato podría tener muchas ganas, el vehículo adecuado, pero no entusiasmar a las multitudes. No obstante, una deficiencia en el carisma puede ser compensada por una abundancia de ganas y un tremendo aparato partidario.

4. El voto de la familia. Este es el primer voto que se debe lograr, sin él peligra la familia y con este voto se pueden conquistar otros votos. Es interesante que por su condición de viudos, esta condición solo la cumplieron parcialmente los expresidentes Violeta Barrios de Chamorro y Arnoldo Alemán.

5. El equipo de apoyo. Nadie puede llegar a ser presidente, ni en efecto lograr nada trascendente en la vida, sin un buen equipo de apoyo. El equipo es necesario para establecer la credibilidad del candidato y la solvencia financiera de su vehículo que le dé el combustible para llegar al final.

6. La solvencia económica. Igualmente importante que las anteriores, es la solvencia económica que le dé al candidato la independencia para dedicarse por tiempo completo a la maratónica tarea de llegar a ser presidente. Pero si el candidato cuenta con las ganas, el vehículo, el carisma, el voto de la familia y el equipo de apoyo, esta condición podría ser subsanada. Constate usted mismo cómo puntean en estas 6 condiciones los nombres de posibles candidatos opositores que se han mencionado.

El autor es periodista, exministro y exdiputado.