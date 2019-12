Condenan a 15 años de cárcel al hombre que mató a una estadounidense en Matagalpa

Juan Pablo Ortiz González, un sujeto con presuntos vínculos con los parapolicías de la dictadura en Matagalpa, fue sentenciado a 15 años y ocho meses de prisión por delitos relacionados con la muerte de la estadounidense Ariana Enid Martínez García, a quien asestó un balazo en la frente en un barrio de Matagalpa.

La titular del Juzgado Primero de Distrito Penal de Juicios en Matagalpa, Claudia Sánchez, impuso 13 años de prisión contra González por homicidio en perjuicio de Martínez. También le impuso un año de prisión más 150 días de multa por amenazas con arma contra un amigo de la estadounidense; un año de prisión y 70 días de multa por tenencia ilegal de armas de fuego y ocho meses de prisión por lesiones en perjuicio de Maynor Fernando Valenzuela, esposo de la norteamericana.

Ortiz, de 29 años, admitió durante su juicio el pasado 5 de diciembre, haber cometido el crimen en septiembre pasado.

El hombre fue acusado de los delitos de homicidio, lesiones, amenazas, portación ilegal de armas en contra de Martínez García, a quien le disparó después de haber agredido junto a otros hombres, al esposo de la víctima, Maynor Fernando Valenzuela Blandón.

El crimen ocurrió después que la pareja decidió comprar “unas botellas de agua y unos chocolates” en la tienda de una gasolinera. Ambos viajaban en un vehículo en compañía de dos familiares y un amigo.

Al salir de la tienda de conveniencia, según relató Valenzuela en ese momento, «estaban los motorizados y, cuando iba a montarme al carro me gritaron: ‘tranquero hijo de puta, el comandante se queda, te vamos a matar’. Entonces fue cuando me agredió uno de ellos y después se me fueron los otros dos encima”.

Posteriormente “mi esposa y mis familiares se bajaron a auxiliarme; pero cuando ya nos íbamos a montar al carro nuevamente, mi esposa no terminó de subirse porque le dispararon a quemarropa”, agregó.