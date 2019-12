Carlos Félix ha cumplido casi todos sus sueños de niño. Con 17 años estaba jugando a nivel profesional con el Monterrey de México, compartió vestuario con Jared Borgetti, Humberto «Chupete» Suazo; enfrentó al ídolo de su infancia, Cuáuhtémoc Blanco, estuvo en las Selecciones Sub-17 y Sub-20, salió a jugar al extranjero y conquistó su primer título profesional en Nicaragua.

«Pensaba que era imposible hacer todo eso, pero tuvo sueños que cumplí que marcaron mi vida y no los cambió por nada», confiesa el delantero mexicano del Managua FC que terminó campeón goleador del Torneo de Apertura de Liga Primera, su segundo título de goleo en el futbol nicaragüense convirtiéndose en el único extranjero en repetir al menos en los últimos 25 años.

Carlos Félix nació en Sonora, hace 28 años. Tuve una niñez tranquila, le encantaba mucho el deporte, especialmente el beisbol y el futbol, disciplina para la que tenía más talento. El Pachuca, Atlas y Monterrey lo seleccionaron para ir hacer pruebas y escogió a los Rayos —2006 al 2012— donde su carrera futbolística se proyectó a niveles inesperado pero no pudo alcanzar la cima por lesiones y una operación láser de corazón. «Fueron cuatro meses de recuperación, fue un momento duro de mi carrera, estaba mi mejor momento, con 17 años estar en Primera con Monterrey no es fácil, perdí mucha confianza en mí mismo», señala.

Compartió con figuras mexicanas

Con 14 años Carlos Félix salió de Cajeme, Sonora, a vivir a Monterrey donde vivió apartado de su familia y eso lo hizo madurar. No se quejó era su sueño, en su ciudad no contaba con un equipo de Primera División y anhelaba estar en un partido con un escenario así. «Ver un juego para mí era un sueño», recuerda. En Monterrey tocó el cielo. Con 17 años entrenaba con el primer equipo y compartió camerinos con Jared Borgetti, Aldo de Nigris, Jesús «Cabrito» Arellano, Humberto «Chupete» Suazo, César «Chelito» Delgado y Walter Erviti, mexicanos y extranjeros de nivel que tenían los Rayos en una de sus mejores épocas. «Gracias a Dios me tocó vivir muchos sueños hasta estar con los jugadores que veía por la televisión, entrenaba con ellos, es cumplir muchas metas, muchos sueños».

Después de recuperarse de la lesión decidió cambiar de aire. Eligió como destino a Murciélagos de Liga de Ascenso. Ahí volvió a tener experiencias inolvidables que le marcaron. Cuauhtémoc Blanco era el ídolo de la mayoría de los mexicanos que les gustaba el futbol y Carlos Félix lo enfrentó cuando él jugaba en Dorados. “Yo lo defendí toda la vida, al momento de enfrentarme con él en la cancha se me olvidó que era Cuauhtémoc, le quería ganar, lo quería golpear y me molestaba cuando le marcaban una falta. Fue una experiencia muy linda. Hasta me tocó hacerle un caño, para mí eso no se me olvida, al finalizar el juego me hice mi respectiva foto. Ese fue un sueño de infancia que me queda marcado».

Túnel y foto

Carlos Félix asegura que Cuauhtémoc tiene una peculiaridad en la cancha impresionante y si no le vas al América o no eres seguidor de él, es muy fácil odiarlo por su picardía. «Me tocó unas experiencias inolvidables con ellos Cuauhtémoc y Borgetti. Para mí era un sueño de niño, veía los partidos en la tele del América de Cuau y Jaret Borgetti, figuras mexicanas que a veces costaba pedirle un autógrafo si te los topas en el estadio, y de repente enfrentarme a Cuatemoc o compartir vestidor con Borgetti, son experiencias de niños que no se me olvidan».

La Liga de Ascenso se comenzó a llenar de extranjeros y Carlos Félix tenía pocos minutos. En 2017 le apareció la oportunidad de venir al futbol nicaragüense y no lo pensó dos veces. Necesitaba el cambio y quería jugar en el extranjero. La decisión terminó siendo acertada porque en tres torneos jugados suma dos lideratos de goleo, algo que un inicio nadie se esperó pero lo hizo Carlos Félix, el jugador que enfrentó al ídolo de su niñez, le hizo un caño y se tomó una foto al final del juego.