Un pésimo arbitraje de Miller López empañó la coronación del Managua FC en la Copa Nicaragua porque perjudicó al Diriangén en su última decisión del juego y limitó sus opciones en la tanda de penalti donde los Leones Azules ganaron 4-3 el título. El colegiado perdió el control del partido terminando los tiempos extras y expulsó injustamente al portero Bernardo Gradilla sin haber cometido una infracción que a meritara esa sanción marchando lo que debió ser un gran espectáculo.

Miller López se equivocó este miércoles por la noche y ese error involuntario marcara su carrera por mucho tiempo porque no tuvo el desempeño que se requiere para un partido de este calibre. Falló él y sus asistentes porque no se percataron de cómo sucedió la jugada polémica. Luis Camilo chocó a Gradilla en una falta clara. El mexicano le recriminó, lo encaró y le pegó un empujón con el hombro. El delantero del Managua FC lo agredió y Gradilla se tiró al césped. Carlos Félix, del Managua, tocó al guardameta intentando minimizar su reacción pero su intervención no fue la más apropiada, que bien pudo ser objeto de su segunda tarjeta amarilla.

Luis Camilo salió expulsado por la agresión, Félix no fue amonestado y lo insólito llegó después con la tarjeta roja de Gradilla. Nadie esperó eso. Los jugadores del Diriangén reclamaron inútilmente pero Miller ya había expulsado al jugador y no había marcha atrás. Tanto fue el descontrol del colegio y sus colegas que se fue directo a la tanda de penalti olvidando que el partido se tenía que reanudar y decretar el final para comenzar la definición del título desde los 11 pasos.

El Diriangén sin portero y con todos los cambios tuvo que improvisar. El central y capitán Erick Téllez se puso los guantes y metió un poco de presión. Por un momento, cuando atajó el cuarto disparo a Rigo Fuentes, se pensó que la historia tendría un final inesperado, dramático o más emocionante haciendo olvidar el fallo garrafal del árbitro, pero solo fue una ilusión. Erly Méndez voló para tapar la ejecución del colombiano Francisco Vargas y todo quedó igual. Pablo Gállego metió su penalti y Téllez erró el suyo acabando con las esperanzas depositadas en él.

Los Leones Azules son los justos campeones, fueron superiores en el tiempo reglamentario —terminó 0-0— aunque les faltó suerte porque un remate de Gállego (49) se estrelló en el paral y cuando atinaron Gradilla (90+2) evitó el gol en remate de Marel Álvarez. El Diriangén murió con las botas puestas hasta final terminando enrachado con 15 partidos sin perder y la sensación de merecer un mejor cierra de temporada, que se perfila redonda para los Leones Azules aspirantes a un doblete por primera vez en el futbol nicaragüense desde 1996.

Tanda de penaltis

Managua FC: Christiano Fernandes 1-0, Carlos Félix 2-1, Kevin Serapio 3-2, Rigo Fuentes 3-2, Pablo Gállego 4-3.

Diriangén: Danilo Zuñiga 1-1, Jason Coronel 2-2, Jonathan Zapata 3-3, Francisco Vargas 3-3, Erick Téllez 4-3.