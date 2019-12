EE.UU. recomendó a Rusia reconocer a Guaidó como presidente de Venezuela

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, recomendó a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, que Rusia reconozca a Juan Guaidó, como presidente de Venezuela.

La petición se dio durante un encuentro diplomático en Washington.

🇷🇺🇺🇸 Sergey Lavrov had a meeting with U.S. Secretary of State Michael Pompeo #Russia #Lavrov #USA #Washington #Diplomacy @SecPompeo @StateDept pic.twitter.com/aGl8LGZB3m

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) December 10, 2019