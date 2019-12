Sindicatos franceses mantienen huelga sin dar «tregua de Navidad»

Un día después que el Gobierno francés diera a conocer los detalles de la reforma al sistema de pensiones y las concesiones realizadas, los sindicatos de Francia anunciaron que mantendrán la huelga, llamando a la ciudadanía a aumentar la movilización y advirtiendo que «no habrá tregua de Navidad».

«La huelga continúa y lo sentimos porque no lo habíamos previsto de esta manera. Nos hemos dado cuenta que el gobierno no da su brazo a torcer y esto va a durar tiempo. No habrá tregua de Navidad salvo si el gobierno entra en razón», afirmó el secretario general del sindicato CGT de los trabajadores ferroviarios, Laurent Brun, a la cadena de radio France Info.

Aunque el primer ministro francés, Edouard Philippe, esperaba que las concesiones integradas al proyecto de reforma, que se presentará al consejo de ministros el próximo 22 de enero antes de enviarlo al Parlamento, calmaran los ánimos de los manifestantes, los representantes de los sindicatos consideraron que el Gobierno había «cruzado una línea roja» con los anuncios hechos sobre la jubilación.

Una de las cuestiones que más ha enfurecido a los trabajadores es el aumento hasta 64 años para poder obtener la pensión completa de jubilación. Actualmente la edad legal mínima de jubilación es de 62 años y lo seguirá siendo, pero dará derecho a menos pensión.

El descontento parece ampliarse a otros sectores. El Consejo de Colegios de Abogados votará el viernes acciones contra la reforma, y los principales sindicatos policiales amenazan con endurecer su movilización. Los profesores también están a favor de reconducir la huelga.