Policía Orteguista reprime y agrede a opositores, manifestantes y periodistas en Metrocentro

Un grupo de opositores y manifestantes fueron agredidos y reprimidos este jueves por agentes de la Policía Orteguista (PO) en las afueras de Metrocentro. Entre los agredidos están varias madres de presos políticos, periodistas y miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

Un hombre, de identidad desconocida, le pegó con un tubo en la cabeza a Juana Francisca Reyes Urbina, 64 años, madre de un preso político. Reyes fue herida en el rostro. Miembros de la Alianza Cívica y manifestantes condenaron la agresión contra la madre. Esto ocurrió después que finalizara el foro de consenso de las reformas electorales en el hotel Intercontinental Metrocentro, cuando las madres intentaban realizar un piquete en las afueras del lugar.

Los antimotines llegaron al lugar y reprimieron a los manifestantes que reprochaban la agresión a la madre. «Varias madres de presos políticos fueron golpeadas salvajemente por policías. El odio de la guardia orteguista se demostró una vez más», dijo Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica, quien resultó golpeado.

Los manifestantes se refugiaron en el hotel, mientras los agentes de la Policía acordonaron el lugar. La Policía quebró vidrios de ventanas del edificio; y los opositores y manifestantes se encuentran atrapados en el hotel. En el ataque, los agentes de la PO golpearon y le arrebataron el celular a la periodista de Canal 12, Castalia Zapata, quien daba cobertura al evento. «Me halaron duro del cabello, me dieron golpes, me arrinconaron hacia la pared del hotel y les supliqué que no me robaran el teléfono, pero me lo arrebataron y me volvieron a dar golpes en la espalda», relató Zapata.

(VIDEO) Esto fue la agresión de la Policía contra los manifestantes

Urgente Posted by La Prensa on Thursday, December 12, 2019

«Estábamos cubriendo, estábamos grabando y se nos dejaron venir de un solo, con el amanzabolos me golpearon, me desbarataron la cámara, me la querían quitar y como no me dejé me la desbarataron. Nos agarraron a golpes, a patadas, nos dieron con las macanas, me hicieron un chichote, me dieron en la quijada», aseguró Luis Alemán, camarógrafo de Canal 12, quien también resultó herido.

Momento en que policías orteguistas agreden a manifestantes y le roban el celular a la periodista de canal 12, Castalia Zapata, quien realizaba su labor periodística.

📹: Cortesía

La oposición nicaragüense realizó este jueves un foro «Unidos construyendo consenso sobre reformas electorales» como parte del proceso que realizan para presentar reformas electorales que contribuyan a la salida de la crisis sociopolítica que enfrenta el país desde abril de 2018.

«Esto es lo que ya conocemos, un régimen opresor, brutal.Protestar no es un delito, no tenemos miedo y no nos van a amedrentar», dijo Violeta Granera, tras la agresión de la Policía.

La Policía Orteguista acaba de agredir a varios ciudadanos que realizaron un plantón frente al Hotel Intercontinental en #Managua. La Policía rompió parte del cristal de la puerta principal del hotel.

También fue agredido el fotorreportero del Diario LA PRENSA, Óscar Navarrete. En un video se observa cuando un agente agrede a Navarrete que se encontraba en el suelo.

Así golpearon a Óscar Navarrete fotógrafo del diario @laprensa. Los policías le rompieron el lente de su cámara. Además, dos periodistas de canal 12 y varios manifestantes también fueron golpeados. Todavía hay presencia de uniformados frente al Hotel Intercontinental. #Nicaragua

Los opositores, que quedaron atrapados en el hotel, cantaron el Himno Nacional y corearon consignas en demanda de la liberación de los presos políticos. Los antimotines se alejaron de la entrada del hotel, pero permanecían en el centro comercial Metrocentro.

Ciudadanos agredidos por la Policía Orteguista cantan el Himno Nacional en el interior del hotel Intercontinental. El operativo policial se ha alejado varios metros del hotel pero permanece frente al centro comercial Metrocentro.

La Policía Orteguista mantiene un asedio permanente contra los opositores nicaragüenses que demandan justicia y democracia, así como la liberación de los más de cien presos políticos que mantiene el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.