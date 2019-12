(VIDEO) Policías golpean y roban el celular a una periodista de Canal 12

La periodista del canal 12 de televisión, Kastalia Zapata, fue agredida físicamente por al menos dos policías, quienes la halaron del cabello y le robaron su celular mientras la reportera cubría la agresión de la Policía en contra de manifestantes que se encontraban en el hotel Intercontinental de Metrocentro, en Managua.

La agresión quedó grabada en un video, donde se ve cómo un agente arrincona a Zapata y la toma del cabello mientras ella sostiene en una mano el micrófono y en la otra su celular.

Cuando la reportera está forcejeando con el policía, otro agente se acerca y se une a la agresión. Un tercer oficial se sumó para golpear a Zapata y fue ahí donde le arrebataron el celular a la periodista.

«Les supliqué que no me robaran el teléfono pero me lo arrebataron y me volvieron a dar golpes en la espalda. Nos tuvimos que correr como pudimos», relató la reportera luego de la agresión.

Al camarógrafo que acompañaba a Zatapa, Luis Alemán, los oficiales intentaron robarle la cámara, pero como no pudieron le quebraron la pantalla.

«Solo estábamos ejerciendo nuestro trabajo que es informar, estábamos dejando constatado lo que estaba ocurriendo», sostuvo Zapata.

Las agresiones se dieron mientras antimotines empujaron a decenas de manifestantes afuera del hotel donde se realizó un foro de consenso de las reformas electorales en Nicaragua.

Estos ataques se suman a la ola de represión que ha sufrido la prensa independiente en Nicaragua desde que el régimen de Daniel Ortega empezó a reprimir las manifestaciones ciudadanas que exigen su renuncia, en abril de 2018.

Solo entre abril y junio de este año, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro contabilizó 298 casos de violaciones a la libertad de prensa, que incluyeron agresiones directas, actos de censura, la retención del apel para imprimir el periódico LA PRENSA y el periódico Hoy, entre otras.

«(Los reporteros) arriesgamos nuestras vidas. Salimos pero no sabemos si vamos a regresar con vida a nuestras casa», apuntó Zapata.

Quiebran lente a fotógrafo de LA PRENSA

Durante la jornada represiva de este jueves, los oficiales además agredieron al fotógrafo del Diario LA PRENSA, Oscar Navarrete. Lo empujaron y este cayó, quebrando un lente de su cámara.