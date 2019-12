FSLN jura que tarifa de energía bajará por exonerar a particulares en la venta de excedentes de energía renovable a Disnorte-Dissur

Según los diputados sandinistas la tarifa de energía se reduciría en corto plazo como efecto de exonerar de impuestos a los particulares que vendan el excedente de energía generada de fuentes renovables a la empresa Disnorte-Dissur.

La tesis oficialista fue descartado por legisladores opositores, quienes ven un interés específico del régimen por beneficiar a negocios vinculados al partido gobernante con esta medida.

En el debate de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (272), este 11 de diciembre, el jefe de la bancada orteguista, Edwin Castro, aseguró que habrá «un doble efecto» al exonerar de impuestos a los particulares y empresas que vendan el excedente de energía generada para autoconsumo, que serían propiciar una mayor oferta al sistema de distribución nacional y «una presión hacia la baja a la tarifa» que se cobra a los usuarios.

En Ley de la Industria Eléctrica define al generador distribuido a aquella persona natural o jurídica, titular o propietaria de una instalación de generación distribuida renovable conectado al sistema de distribución en baja o media tensión.

Sin embargo la venta de esa energía no estaba funcionando debido al obstáculo de tener que pagar tributos, según los alegados de los legisladores orteguistas y liberales.

Lea además: INE sigue aumentando la tarifa eléctrica de manera disfrazada y Cosep teme más incrementos en lo que resta del año

Castro defendió a la distribuidora porque tenía el «problema de cómo comprarle el excedente horario (de particulares)» sin pagar impuestos por esa «acción económica».

«Ahí teníamos un problema y no se estaba operativizando correctamente la energía de excedente horario, que sumado en un montón de particulares o empresas, que ya pusieron paneles para su autoconsumo, pero que no consumen en un momento determinado toda la energía (entonces) ese excedente pasa a la distribuidora… Pero eso no debe pagar impuesto», dijo Castro en el plenario.

El Instituto Nicaragüense de Energía (INE) le ha aprobado a Disnorte-Dissur aplicar aumentos a la tarifa que acumulan 17.78 por ciento hasta noviembre pasado, golpeando fuertemente a las familias al deteriorar más sus ingresos.

En su intervención el orteguista Castro no especificó cuántos particulares y empresas existen en el país generando la energía a base de sistemas renovables para autoconsumo, ni cuánto aportarían al sistema de generación y distribución nacional que haría reducir los costos y por tanto a la tarifa a la población.

Lea también: Dan curso a reforma a Ley de Industria Eléctrica que exonerará a quienes vendan excedente de producción de energía renovable

La Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos tampoco explicó ese importante detalle para valorar si la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

El único caso mencionado en la sesión y en el dictamen fue el Centro de Convenciones Olof Palme, que genera su propia energía eléctrica con el sistema de paneles solares.

Sobre este centro existe la incertidumbre de quiénes son sus dueños, puesto que cuando fue reabierto en el año 2016 los funcionarios afirmaron que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) seguía de propietario.

Poca transparencia de la dictadura

Sin embargo los empresarios de Desarrollos Turísticos de Nicaragua SA (Detunsa) afirmaron ser los dueños del Centro Olof Palme. Ahí se realizan los desfiles, ferias y otros actos los ministerios promovidos por los hijos de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, todo pagado con fondos públicos.

Pero Castro insistió en que con la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica «nos va a conllevar a que los de generación distribuidora (particulares) reciban algún ingreso» por la venta del excedente de esa energía que generen, «y por el otro lado que la distribuidora adquiera una serie de energías en todo el país que sumado puedan llegar a algunos megas a bajos precios, y eso va a presionar a la baja la tarifa de consumo de la población».

Lea también: Disnorte- Dissur con tres nuevas facultades legales para ir contra morosos. En vigencia la reforma a la Ley de Estabilidad Energética

PLC ve negocio raro pero apoyó reforma

A pesar de las críticas de los diputados del Partido Liberal Independiente (PLC) a que en el fondo lo que el régimen busca es dar más beneficios a Disnorte-Dissur y a posibles empresarios o negocios vinculados al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), no se opusieron a que se aprobara la reforma Ley de la Industria Eléctrica para exonerar de impuestos la compra-venta de electricidad que Disnorte-Dissur acuerde con un generador distribuido.

La modificación la aprobaron 75 diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) junto a sus aliados de ALN-PLI-Apre.

Apoyó Brooklyn Rivera, el único diputado por Yatama. Los 14 del PLC y Alfredo César del Partido Conservador marcaron presente en el sistema electrónico, por lo que conforme el procedimiento, son votos a favor de la reforma.

Jimmy Blandón, jefe de la bancada PLC y miembro de la Comisión de Servicios Públicos, expresó que «es mentira» que vaya a diminuir la tarifa de energía a la población por cuanto el aporte de los sectores domiciliares representa «alrededor de un cinco por ciento de la demanda nacional, que si bien es bastante» aquí el tema es que no todos los generadores domiciliares venderá el excedente a la distribuidora.