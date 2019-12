YouTube: los comentarios homofóbicos que hicieron que la plataforma prohibiera videos que contienen «insultos maliciosos basados en la raza y la orientación sexual»

YouTube ya no permitirá videos que contengan «insultos maliciosos basados en atributos protegidos como la raza, la expresión de género o la orientación sexual».

La nueva política de la plataforma contra el acoso surge después de una polémica que estalló en junio cuando un productor de videos denunció que estaba siendo víctima de abusos por parte de un youtuber conservador.

El productor de origen latino y abiertamente gay, Carlos Maza, quien presenta videos en el sitio web Vox, denunció sufrir continuos abusos por parte de Steven Crowder, quien cuenta con más de 3,8 millones de suscriptores en su canal de YouTube.

YouTube dijo entonces que sus regulaciones no estaban siendo violadas, lo que desató una oleada de críticas contra la plataforma por no actuar para combatir los discursos de odio entre sus usuarios hacia homosexuales.

Ahora YouTube cambió su postura y retiró muchos de los videos que estaban siendo cuestionados.

«Incluso cuando un solo video no cruza la línea, con nuestra política de acoso podemos tomar en cuenta el patrón de conducta para aplicarla», le dijo a la BBC Neal Mohan, Director de Producto de YouTube.

La plataforma, que pertenece a Google, también prohibirá «amenazas implícitas de violencia» como parte de su nueva política.

La disputa empezó cuando Carlos Maza, que presenta en Vox una popular serie de videos llamada Strikethrough, dedicada a «analizar los medios de comunicación en la era del presidente Trump», denunció que estaba siendo objeto de «abuso persistente» por parte de Steven Crowder, presentador de un talk show conservador en YouTube.

Maza produjo entonces una compilación en video de todas las ocasiones en que Crowder se había burlado de su orientación sexual y sus orígenes étnicos.

En los clips, Crowder imita el acento de Maza y lo llama, entre otras cosas, «lipsy queer» (una forma despectiva para llamar a los homosexuales), «el gay mexicano» y «el hadita gay de Vox».

Since I started working at Vox, Steven Crowder has been making video after video «debunking» Strikethrough. Every single video has included repeated, overt attacks on my sexual orientation and ethnicity. Here’s a sample: pic.twitter.com/UReCcQ2Elj

— Carlos Maza (@gaywonk) May 31, 2019