El año pletórico de Léster Espino: Bronce en Panamericano, Atleta Amateur de 2019 y gana un carro nuevo

Léster Espino es un muchacho sencillo nacido en Tipitapa que la noche del sábado lloró como un niño de felicidad cuando su nombre salió en la boleta de mejor atleta del año 2019. Porque no solo era el reconocimiento de estar en la cima, sino que su premio sería un carro del año. “Le doy gracias a Dios, gracias a todos los que me han apoyado. A mis entrenadores. Siempre di todo y ahora debo seguirle echando ganas. Se me salieron las lágrimas de emoción, es algo que no esperaba”, dijo colmado de emoción Espino, mientras tenía en su mano las llaves de su nuevo juguetito.

Y es que Espino nunca había tenido en su vida nada valioso, en relación con lo material. Creció vendiendo en los mercados, en ferreterías y recogió botellas de plástico en basureros para poder sobrevivir. Estudió hasta cuarto grado de primaria y después de haber jugado futbol en Segunda División encontró en el boxeo esa pieza del rompecabezas que le hacía falta a su vida. Incursionó con 25 años y ahora con 29 años está cosechando los frutos de tanto sacrificio.

Espino se ganó el mérito al conseguir una de las tres medallas de bronce de Nicaragua en los Juegos Panamericanos en Lima 2019. Entró como no favorito ante el peleador de Trinidad y Tobago Aaron Prince, comenzó perdiendo los dos primeros asaltos con claridad, pero la pegada de Espino se hace sentir en ese peso (75 kilogramos). Solo necesitaba clavar su mano derecha para acabar con la sequía de 12 años, cuando Orlando Rizo alcanzó la última medalla Panamericana para el pugilismo nacional. En ese tercer asalto apareció el golpe de gracia y tras el conteo de protección el réferi detuvo las acciones. Ese golpe le cambió la vida y ahora de andar en bus pasará a manejar su propio vehículo.

En semifinales si quería cambiar la medalla de bronce a plata u oro debía derrotar al mejor del mundo: el cubano Arlen López, quien lo ha ganado todo, incluyendo oro Olímpico. El nicaragüense trató de forjar el milagro, pero cayó en el intento, al menos puede presumir que le sobrevivió de pie a un monstruo sobre el ring.

RANKING COMPLETO

1-Léster Espino (boxeo)

2-Rubén Mora (voleibol)

3-Dalila Rugama (atletismo)

4-Alejandra Navarro (levantamiento de pesas)

5-Percy Martínez (billar)

6-Eddy Vanegas (remo)

7-Izayana Marenco (judo)

8-Jorge Callejas (fisicoculturismo)

9-María Victoria Schutzmeir (natación)

10-Sheyla Flores (futbol)