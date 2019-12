De exjugador a verdugo del Real Estelí, Pablo Gallego deja en coma al Tren del Norte

El español Pablo Gallego es profesor, políglota y ahora verdugo del Real Estelí, el responsable que el Tren del Norte haya viajado con la cabeza agachada en su regreso al norte. El muchacho de 26 años, nacido en Huesca, no perdió la oportunidad de hacerse figura en un encuentro de muchas sombras. Cuando corría el minuto 32, y el Estelí apretaba, apareció Henry García enviando un pase a Gallego, pero el defensor Jaime Ayala tratando de cortarlo de cabeza lo terminó colocando a los pies del delantero. Frío como un témpano, aprovechó el regalo navideño por adelantado, ya había superado a Cristian Gutiérrez, y quedado solo ante el último hombre en pie: el arquero Henry Maradiaga. La sutileza de Gallego hizo gritar a los pocos aficionados en el Estadio Nacional que vieron como sus Leones Azules domaron 1-0 a los estelianos.

¿Era justo el gol? El Real Estelí pasaba por su mejor momento, aunque la posesión de la pelota no se traducía en llegadas de peligro constantes. En el primer tiempo más allá de la anotación no existió otra oportunidad clara. Una de García al 25’ disparando a la distancia, Betancur al 30’ de zurda al marco de Erly Méndez, quien se tiró muy bien a su derecha. Juan Barrera veía desde el banco cómo su equipo no lograba penetraciones, tocaba y tocaba pero cuando se acercaba a la jungla del campo se perdían en el camino. Un conjunto alérgico al gol.

Por otro lado, a los Leones Azules parecía que no les preocupaba que su delantero estrella Carlos Félix no tuviera balones. A partir del gol todo se trató de resistir y enviar uno que otro balón a la suerte buscando fortuna.

En la segunda parte el Estelí mejoró lo suficiente para poder rescatar el encuentro. Entró Juan Barrera, pero se le vio impreciso, no era casualidad el haber permanecido la primera mitad con los suplentes. Al 60’ Barrera tuvo el primer disparo de peligrosidad real, pero Méndez estaba bien ubicado, al 64’ un cabezazo de Brandon Ayerdis alertaba al Managua tras el pase de Lucio Barroca. No obstante, el empate estuvo en los pies del mexicano Jesús Leal. Méndez falló en tratar de desviar un centro y el esférico cayó a los pies de Leal. Frente al chance de rescatar el desafío pateó de derecha afuera de la portería. Ahí se vio reflejado el resumen del encuentro. Un equipo incapaz de marcar, ante otro que no desperdicia cualquier olor a comida. Ahora Estelí está en coma, esperando resucitar en casa.