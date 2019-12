El reclamo del comediante nicaragüense Reynaldo Ruiz a JR INN

Un día fueron muy buenos amigos y compañeros de tarima y de escena. Se trata de los comediantes nicaragüenses Reynaldo Ruiz y José Ramón Quintanilla, mejor conocido como JR, quienes juntos crearon el proyecto televisivo Nicaraguan News Network (NNN), que al cambiar de canal se vieron obligados a actualizar su nombre a International News Network (INN).

En el 2017 los comediantes tomaron la decisión de separarse, noticia que dieron a conocer a través de la página oficial de Facebook de INN. En ese entonces, los humoristas compartieron un breve comunicado en el que decían que luego de 10 años, «Rey y JR de INN hemos decidido emprender nuevos horizontes en la comedia por lo que a partir de la fecha cada quien iniciará sus proyectos independientes».

Lea además: INN se separa

Ambos alcanzaron un reconocimiento de YouTube por la cantidad de reproducciones y suscriptores a su canal. Hoy el «show» es por la monetización de los videos que crearon en conjunto.

Este domingo en su cuenta de Facebook, Reynaldo Ruiz publicó un mensaje para su excompañero de show JR INN en donde le reclama por el video «Cuentos de navidad y año nuevo INN».

«Sigue reclamando videos que también son míos, me los bloquea y me quita la monetización. Este es el video #30. Te pedí (que) dejaras de joder», escribió el comediante.

Inmediatamente la lluvia de mensajes no se hizo esperar. Sonia Rivera escribió: «Fácil amigo comunicate con Youtube, también hazle una demanda monetaria a ese JR INN».

Lea también: Eugenio Derbez desmiente a JR INN sobre su participación conjunta en un festival de comedia en México

Por su parte Ronald González expresó: «hermano usted tiene talento y tiene público que lo respeta a usted le irá muy bien y a ese ya le está yendo mal. ¡Bendiciones Rey!».

Por su parte JR INN no se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales.

Polémico

En agosto de este año, el actor mexicano Eugenio Derbez desmintió al humorista JR INN, quien había asegurado a un medio de comunicación propiedad de la dictadura orteguista que trabajaría con él, en el Festival internacional de la comedia, en México.

Las declaraciones del comediante fueron hechas a la televisora Canal 13, quien horas después eliminó la nota de su sitio web.

Puede interesarle: JR INN se retira de la televisión nicaragüense y se dedicará a su canal en YouTube

«A todo el público y medios de comunicación, no tengo conocimiento de este evento, ni conozco a los organizadores. Me parece terrible que engañen al público. Quiero recalcar que no soy organizador ni productor del Festival de Comedia de Aguascalientes», aseguró Derbez a través de su cuenta de Twitter.