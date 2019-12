Demócratas divulgan detalles sobre los argumentos de juicio político contra Trump

En medio de los preparativos para que la Cámara de Representantes de Estados Unidos someta a votación el miércoles los dos artículos de juicio político para juzgar al presidente Donald Trump, la Comisión Judicial de la Cámara divulgó este lunes en extenso reporte con los argumentos.

La comisión, presidida por el representante demócrata Jerrold Nadler, difundió su reporte poco después de la medianoche, en el cual afirma que Trump “traicionó a la nación al usar su alto cargo para presionar a una potencia extranjera para que corrompa las elecciones democráticas”.

El texto resume los argumentos recopilados por la Comisión de Inteligencia de la Cámara y afirma que Trump “ha demostrado que seguirá siendo una amenaza a la seguridad nacional y a la Constitución si se le permite permanecer en el cargo”.

Además, al negarse a cooperar con la investigación, el presidente violó la norma constitucional de que hay que respetar la separación de poderes, señala el texto.

Los republicanos redactaron un apéndice en que expresaron su disenso y califican las pruebas exhibidas por los demócratas como “escuetas” o insuficientes.

La secretaria de prensa de Casa Blanca Stephanie Grisham tuiteó el lunes que el hecho de que el reporte haya sido publicado “en medio de la noche” demuestra que el proceso contra Trump “es un fraude político”.

Mientras tanto, el principal demócrata en el Senado ha pedido a la cámara alta que escuche a cuatro testigos clave de la administración Trump.

“Let us hope that fairness will prevail” a laughable quote from @SenSchumer this AM….after the dems release an “impeachment report” in the middle of the night. Thankfully the people of this country continue to see the partisan sham that this is.

