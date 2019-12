Fanáticos orteguistas amenazan con asesinar a Juan Sebastian Chamorro

Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica, está recibiendo amenazas de muerte constantes por parte de fanáticos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según denunció este lunes el afectado.

“Oye los dirigentes del JS (Juventud Sandinista) me pagarán por matarte. Sabés que la Rosario (Murillo) es la jefa. Más sanciones, más enojo para la pareja”, es una de las tantas amenazas que Chamorro recibe por Whatsapp.

Cabe recordar que el pasado 12 de diciembre un fanático orteguista golpeó con un tubo metálico la cabeza de doña Juana Francisca Reyes Urbina, de 64 años, quien exigía justicia para las madres de los reos políticos.

Puede leer: Policía Orteguista reprime y agrede a opositores, manifestantes y periodistas en Metrocentro

La agresión contra la señora por el violento fanático se dio en presencia de Chamorro, quien salió en defensa de la víctima, increpando al hombre que fue protegido por la Policía de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Chamorro: “Amenazas vienen de la dictadura”

Chamorro dijo a LA PRENSA que no le teme a las amenazas y dejó claro que estas vienen de la dictadura y que cualquier agresión a su persona los responsables son Ortega, Murillo y sus funcionarios.

“Desde el momento en que ese cobarde agredió en mi presencia a una señora, han venido surgiendo esas amenazas. No me atemorizan, tampoco me iré del país. La dictadura amenaza, no es la primera vez que lo hace. Estas amenazas vienen de la dictadura”, sostuvo Chamorro.

Las palabras “traidor y vendepatria” —muy usadas por la pareja presidencial para descalificar a los opositores y ciudadanos que piden su renuncia—, fueron repetidas en las amenazas de muerte contra Chamorro.

Campaña de terror del FSLN

El político opositor aseguró que luego de los sucesos violentos en los que también fue víctima de agresión por parte de la Policía de Ortega y Murillo, su número de celular fue distribuido públicamente en redes del orteguismo, surgiendo desde ese momento las amenazas en su contra.

“Yo responsabilizo a la dictadura de lo que me suceda. Yo no he hecho nada malo, solamente defender a una mujer de un salvaje, cobarde y agresor que debería estar preso por usar la violencia contra una mujer”, reiteró Chamorro.

Lea también: «Ya dejen de joder»: Rosario Murillo insulta desesperada al no poder acabar con las protestas

Además, Chamorro explicó que denunciará las amenazas de muerte ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Esto para que quede un registro de otra amenaza que la dictadura hace en mi contra”, dijo.

Presentaron propuesta de reformas electorales

Ese día de la represión, la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) presentaron una propuesta de reformas electorales, actividad que al finalizar dio lugar a una protesta cívica de las madres de presos políticos.

Los participantes del evento fueron reprimidos y asaltados por la Policía Orteguista y parapolicías de la dictadura. Los periodistas que brindaban cobertura al evento también fueron agredidos por esos dos grupos.

Los hechos violentos perpetrados por la dictadura coincidieron con la decisión de Estados Unidos de sancionar a Rafael Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial, por lo cual la vicepresidenta Rosario Murillo la emprendió con furia, amargura y odio contra Chamorro, justificando la agresión del fanático del régimen.

“Ya dejen de joder, con la paz no se juega”, sermoneó Murillo a los participantes de la protesta en Metrocentro.

Asimismo, Murillo ensalzó al agresor de doña Juan Francisca, mientras a Chamorro lo ofendió ampliamente.