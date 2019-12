Escasez de papel periódico provocado por el bloqueo de la dictadura afecta a los comerciantes del mercado municipal de Diriamba

Tras el cierre de los diarios El Nuevo Diario, Metro, Q’Hubo y la retención de la materia prima a LA PRENSA y el HOY por parte de la dictadura Ortega-Murillo, el papel periódico que se vende por libra se ha escaseado en el mercado municipal de Diriamba y en otros negocios de la ciudad.

Antes de la crisis sociopolítica en Nicaragua, la libra de papel periódico el año pasado se cotizaba en 10 y 14 córdobas y ahora, según comerciantes se halla en 15 y hasta en 30 córdobas.

Lea También: Se cumple un año de que la dictadura orteguista mantiene retenido el papel de LA PRENSA

“Tengo entendido que la gente que nos abastece, prioriza a las personas que hacen piñatas y a nosotros nos dejan con poco producto y nos lo venden caro. Por la cuestión de la crisis, el periódico subió de precio y como casi no hay, son como treinta personas o clientes que a diario se van sin el periódico”, dijo Jean Carlos Flores, vendedor de productos varios, incluyendo periódicos.

El estante donde Flores acomodaba los periódicos, ahora está con otros productos y el poco papel que aún conserva lo usa para envolver comales que también oferta. “La gente viene y pregunta por el periódico, pero al no encontrar se va a otros lugares”, refirió el marchante.

Luisa Amanda Mendieta elabora y vende piñatas en el mercado, las que forra con papel periódico y papelillos de colores. Ella también se queja de la escasez y del aumento de precio que ha tenido el papel periódico en estos últimos días.

Lea Además: Aduana retiene tinta y papel al Grupo Editorial LA PRENSA

“El año pasado compré a cinco pesos la libra y en el transcurso de este año se dio un alza enorme y estuve comprando hasta en treinta córdobas, luego la gente aquí me venía a vender los puchos y la pagaba a 15 la libra. Ese es el precio más barato que me han dado, pero ahorita no he podido conseguir”, expresó Mendieta, quien lleva alrededor de 30 años elaborando piñatas y otro tipo de manualidades.

El tipo de papel no es el más idóneo

Mendieta señaló que con el papel que está saliendo se sigue trabajando, pero que casi no les rinde, por el grosor de las páginas. Al no venderse los periódicos, refirió que “los piñateros” se verían obligados a trabajar con otro tipo de papel reciclable, pero esperan que eso no ocurra y que el régimen entregue la materia prima que mantiene retenida a los diarios.

Grethel Cuadra, vendedora de productos varios, señaló que la libra de papel periódico ella la consigue a 22 córdobas y que para ganarse 8 córdobas la ofrece a 30 la libra. En los primeros seis meses del año, dijo que era más difícil conseguir el producto, situación que ha estado atravesando doña Socorro Guevara, quien tiene también su venta de mercadería variada.

“El hombre que me vende el papel dice que no hay y estoy quedando mal con mis clientes. Tengo más de un mes de estar sin el producto y aquí la gente lo ocupa para las piñatas, trabajos de mecánica, pintura y para el uso en el hogar”, finalizó.

Puede interesarle: Régimen de Daniel Ortega no cumple con liberar papel a LA PRENSA

Papel sigue retenido por la dictadura

En agosto pasado se cumplió un año de la retención arbitraria del papel y demás insumos necesarios para imprimir LA PRENSA, por parte del régimen de Daniel Ortega. El Diario de referencia y el más antiguo de Nicaragua sigue circulando en una versión reducida: ocho páginas. No obstante, el secuestro indefinido de los materiales precipitaría la desaparición de la versión impresa.

Por su parte el Diario HOY, quien en mayo cumplió 16 años de fundación, también de Grupo Editorial LA PRENSA, sobrevive con ocho páginas.

En total son 68 semanas de secuestro de la material prima de ambos diarios.

Se trata de 92 toneladas de papel periódico, 49 de papel para imprenta, planchas, gomas, revelador para rotativa, correas, tintas, repuesto, que han entrado al país por medio de diez embarques, los cuales fueron retenidos por la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), sin ninguna explicación. El costo del papel y los insumos ascienden a 225 mil 352 dólares más un aproximado de 6, 500 dólares que el periódico, de forma injusta, ha desembolsado por el pago de almacenes fiscales.

A través de su agencia aduanera, el periódico ha demandado explicaciones a la DGA sobre la retención del papel, ya que este Diario ha cumplido con todos los requisitos para que los insumos puedan ser liberados. Sin embargo, la DGA siempre calla.