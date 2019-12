En mayo del presente año, el nicaragüense Augusto César Gómez Camey, de 35 años, compitió en su primer mundial de triatlón en Pontevedra, España, representando a Estados Unidos, y para el 2020 tiene planeado dos más en donde espera representar con orgullo al país.

A inicios de diciembre, Camey estuvo en Nicaragua con el propósito de conseguir apoyo para el Mundial Half Ironman 70.3 a realizarse el 28 y 29 de noviembre del próximo año en Nueva Zelanda.

«Mi meta para ese mundial es quedar en el top 10 y para eso necesito tener una preparación muy importante, hacerla unos cinco o seis meses, pero eso es caro», confesó Augusto.

Pero antes del Mundial en Nueva Zelanda, en agosto del 2020 en Edmonton, Canadá, el pinolero, quien nació en Managua y es residente en Virginia, Estados Unidos, competirá en el Mundial de Distancia Olímpica.

«Ser un atleta de alto rendimiento no es imposible pero hay que ponerle mucha dedicación. En mi caso, cuando tengo una competencia me levanto todos los días muy temprano y entreno entre cuatro o cinco horas diarias, me cuido en la comida, tengo el apoyo de mi familia al ciento por ciento, pero sobre todo el amor al deporte es importante para lograr serlo. Otra cosa importante es la disciplina. Es importante dejar atrás los vicios y proponerse siempre metas», afirma el capitalino.

Primero la natación

Augusto cuenta que su pasión por el deporte lo trae en su ADN gracias a sus padres Irene Camey y Tránsito Gómez, de origen guatemaltecos, quienes son amantes de la natación y desde hace 38 años viven en Nicaragua.

El nica relata que durante casi 14 años nadó con el Club las Ranas y luego integró al Club Barracudas en donde nadó 15 años más.

«Por ahí vino el amor al deporte y la disciplina. Además de nadar, yo jugaba futbol entonces tenía una base de carrera, pero no tenía técnica. Hace cuatro años me fui a Estados Unidos con un sobrepeso de 235 libras y jamás había usado una bicicleta de ruta, pero en el gimnasio donde llegué a bajar de peso había una bicicleta de spinning entonces me empezó a gustar y a bajar de peso. Al año supe del triatlón, me preparé, competí y no me fue mal y desde entonces me gusta y ahora ya llevo varios años compitiendo en esta disciplina», explicó el nica.

En el 2017, Agusto soñaba con representar a Nicaragua en los Juegos Centroamericanos de Managua, pero por diversas circunstancias no pudo.

“Como nunca participé en una competencia oficial representando a Nicaragua, entonces la federación de triatlón estadounidense me dio la oportunidad de representarlos”, agregó Gómez, quien es entrenado por el español Juan Vásquez.

Sin embargo, Augusto está feliz porque al fin ondeará la bandera de su país «mi sueño siempre ha sido competir por Nicaragua, me gusta decirle a todo el mundo que soy nicaragüense, amo mi país, ahora por fin voy a tener la oportunidad de llevar la bandera de Nicaragua y ponerla en lo más alto posible».

También se graduó

Fue hace cuatro años que Augusto decidió buscar nuevas oportunidades junto a su esposa (americana) y sus hijos. Por lo que buscó partir a Estados Unidos, sin embargo, su vejez ya tiene claro donde la vivirá.

Cuando no compite y no entrena. Augusto se dedica al ciento por ciento a sus hijos. En Nicaragua tenía una compañía de bienes y raíces, negocio que trata seguir en suelo americano.

Augusto es vegano y trata de involucrar a sus hijos en ese nuevo hábito «pero no puedo ser tan estricto con mis hijos, ellos pueden tomar sus propias decisiones», dice Augusto, quien se graduó de Mercadeo y Publicidad en Nicaragua.

El pinolero ansia en el 2021 «Ironman completo y clasificar al Mundial de Hawai. Otra de las metas competir en el ProTour y participar en la categoría profesional para contarle a mis hijos que competí ahi».

«Tengo 35 años, y veo que me van a enterrar con una bicicleta. No me veo por ahora dejar este deporte. Ya esto es un modo de vida. Cruzo dedos para regresar a Nicaragua, quizás no ahorita, pero tengo claro que mi vejez terminará en Nicaragua», finalizó Augusto, quien asegura ama también el futbol y asegura que del triatlón lo más complicado para él es correr.

Augusto asegura que los gastos para asumir el Mundial en Nueva Zelanda «es casi imposible pues rondan los siete mil dólares, eso incluye pasaje, hospedaje, preparación, de mi parte seguiré entrenando y de lograr ir al Mundial tengan por seguro que Nicaragua sonará fuerte».