Javier Robles cuenta cómo fue su salida del Bóer y las razones por las cuales firmó con Rivas

Javier Robles entró a sus redes sociales y se encontró con la noticia que había sido dado de baja por la incorporación de Cheslor Cuthbert. Él no se lo creía. Con tantas falsas informaciones decidió escribirle a la gerente del equipo: «¿Es cierto esto que está circulando?», pasaron 30 minutos cuenta el jardinero para que le respondieran: «Si, es verdad». Se había quedado sorprendido. «Tenía nueve años de estar con ellos, nunca había dejado de vestir la camiseta del Bóer. He jugado toda mi carrera aquí», indicó el pelotero con mucho lamento.

Pero a Robles no le dio mucho tiempo para lamentaciones. No habían pasado cinco minutos cuando su teléfono estaba sonando: Rivas, Chinandega y León tenían ofertas para él. Ahora tenía que rascarse la cabeza y tomar una decisión. «Fue muy difícil. León me hizo una buena oferta y los Tigres mostraron mucho interés en mí. Me llamó el mánager Lenín Picota y luego el dueño del equipo, eso me gustó. Me sentí bien tratado. Al final me decidí por Rivas por mi esposa, fue un asunto familiar. Ellos viven allá. Así que no fue porque me estaban ofreciendo más o menos dinero que otros», señaló el jardinero, además agregó que le agradó el trato del presidente del equipo, Mauricio Marenco: «Al reunirme con don Mauricio me gustó su amabilidad, me dijo que si tenía algún problema que se lo comunicara y que estaría pendiente de mi. Es un buen señor».

Cuando le pregunto sobre las razones de su mal año con el Bóer Robles responde: » Esa es una de las preguntas que diario me hacía. Qué me está pasando, qué estoy haciendo mal. Me han dicho muchos amigos que solo es un momento malo. Pero aún así sigo pensando que me preparé muy bien físicamente y, en la parte del bateo, probablemente empecé muy tarde. Me dormí pensando en que la preparación física era lo más importante. También sé que es un slump y estoy trabajando en eso, simple y sencillamente debo mejorar como bateador y pelotero. debo demostrar el Robles que soy».

Robles se siente agradecido con el mánager del Bóer. «La verdad es que el mánager siempre me dio la confianza, nunca tuve problemas con él. Al principio jugaba diario y me decía: ‘tratá de mejorar estás haciendo esto mal’. Me apoyó mucho, sencillamente yo quise mejorar pero no podía el slump era tan grande que sentía desconfianza en mi mismo, no me sentí el Robles que acostumbro».

La lucha en Rivas no será fácil. Jardineros como Sandy Bermúdez, Luis Montealto y Ramón Flores pasan por un gran momento, mientras en el banco está Víctor Duarte. «Uno como pelotero aprende muchas cosas, a madurar sobre el camino del deporte que va transitando. Los muchachos están bien, no es mi intensión llegar a sentarlos porque sí. Yo voy a ir a cooperar como sea: corriendo, bateando, fildeando. No quiero destruir la buena armonía del equipo», concluyó.

En relación al Campeonato de Primera División si jugará con los Indios del Bóer o con Rivas aseguró que en 2017 firmó un contrato por tres años con la Tribu el cual se vencerá al finalizar la temporada de 2020.