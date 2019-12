Rubén Mora, el «tigre» del voleibol playa nicaragüense

Si de jugar en la cancha se trata no hay quien le meta la mano a Rubén Alejandro Mora Romero, el destacado deportista sanjuaneño, que la noche del sábado fue electo como el segundo mejor atleta en la V gala del Comité Olímpico Nicaragüense, donde Léster Espino originario de Tipitapa consiguió el título de Mejor atleta del año 2019.

Mora estuvo a un paso de conseguirlo, pero llegar hasta donde está lo llena de satisfacción, pues esto lo motiva a seguir mejorando por ser mejor cada día.

El 2019 para Mora fue agitado. En julio participó en los Panamericanos, en Lima, Perú y cerró el 2019 con cinco medallas conquistadas en el Circuito Norceca (Norte, Centroamérica y El Caribe) del Voleibol Playa, que incluyó una medalla de oro en República Dominicana.

Lea además: Rubén Mora y Danny López conquistan presea de bronce en Dominicana

«Gracias Dios por estar tres veces nominado en la #VGALA2019 esta vez quedé 2do de los mejores atletas olímpicos, esperábamos otros resultados, pero no se dio, esto hace que el próximo año venga más fuerte y seguiré dando lo mejor para mi Nicaragua. Gracias a mi familia, mi novia, mis compañeros y mis entrenadores)», escribió en su cuenta de Facebook la noche de la gala.

Desde los ocho hasta los 16 años el futbol era su deporte favorito. Aunque admite que le sigue gustando, el voleibol playa terminó conquistando el corazón de Mora Romero, y no es para menos, la tierra que lo vio nacer es San Juan del Sur. A sus 23 años es un destacado y admirado deportista. Se desvive por el pescado frito, disfruta escuchar a Ricardo Arjona e ir al cine. Conozca más de él.

Mis inicios profesionalmente en el voleibol…

Se dan cuando tenía 14 años, jugaba en el colegio y en el 2010 mis compañeros, amigos y profesores me decían que me metiera al voleibol de playa porque tenía estatura, probé y me gustó.

Lea también: El año pletórico de Léster Espino: Bronce en Panamericano, Atleta Amateur de 2019 y gana un carro nuevo

Me describo…

Como una persona humilde, respetuosa y disciplinada en mi deporte.

Si me tocara encarnar un animal de la naturaleza…

Sería un tigre, porque para mí es un animal fuerte.

Este deporte significa mucho para mí…

Es casi toda mi vida. Lo he practicado desde niño, siempre decía que quería representar a Nicaragua y que algún día quería ser grande. He logrado mucho y me falta.

Para mantenerme en forma…

Me alimento saludable, por ejemplo antes yo comía de todo, no me gustaba comer brócoli, ahora me gusta, no comía frutas, ahora sí las incluyo en mi dieta, aunque de vez en cuando me como una fritanga.

Proyecto a futuro…

Por ahora tengo mi fanpage que se llama Rubén Mora Voleibol, la idea es crear una marca, puede ser una línea de ropa, tienda online…

Puede interesarle: Voleibol de playa pinolero cierra a lo grande el Circuito Norceca en Jamaica

Un consejo a los jóvenes…

Que sigan sus sueños, así como yo seguí el mío, nada es imposible y que todo lo pueden hacer con sacrificio y dedicación; lo principal es que estudien para ser profesionales y que sigan un buen camino.

Como todo sanjuaneño los invito a visitarlo…

Y no porque sea de allá. San Juan del Sur es uno de los mejores sitios turísticos, tiene bonitas playas, el Cristo de la Misericordia y restaurantes.

Esta carrera deportiva me ha dejado…

Alrededor de 50 medallas, entre nacionales e internacionales (de plata, bronce y oro), y son quienes me inspiran a ser mejor cada día en la cancha.

Entre los logros: Rubén junto con Danny López le dieron a Nicaragua su primer título en una Copa Centroamericana de Voleibol de Playa, en el 2015.