Donald Trump expresa su apoyo a presidenta interina de Bolivia

El presidente Donald Trump expresó el martes que su gobierno apoya el gobierno interino de Bolivia, liderado por Jeanine Añez, y el proceso a unas nuevas elecciones presidenciales.

«Apoyamos a @JeanineAnez en Bolivia mientras trabaja para garantizar una transición democrática pacífica a través de elecciones libres. Denunciamos la violencia en curso, las que la provocan tanto en Bolivia como desde lejos. ¡Estados Unidos apoya a la gente de la región por la paz y la democracia!», dijo el mandatario en su cuenta de Twitter.

El mensaje incluye la denuncia de provocaciones de actos de violencia, tanto internos como desde afuera de las fronteras bolivianas.

Recientemente, el exmandatario Evo Morales ha dicho -desde Argentina, donde se encuentra como refugiado- que se dedicará a enviar mensajes de apoyo al candidato del MAS, el partido que lo llevó al poder.

El jefe de gabinete de ministros de Argentina, Santiago Cafiero, dijo a un canal local argentino que Morales tiene derecho a expresarse. “El refugiado tiene los mismos derechos que un ciudadano argentino, con lo cual tiene libertad de expresión, de declarar, de pensar y decir lo que quiera. Nosotros no le vamos a restringir sus libertades”, aseguró.

Morales ha dicho que desde su refugio en Argentina está colaborando con la estrategia que lleve a su partido a ganar las nuevas elecciones presidenciales que, hasta ahora, no tienen una fecha definida.

Mientras tanto, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, respondió al mensaje de apoyo de Trump, por medio de su cuenta en la red Twitter.

En la publicación reafirma que el compromiso de su gobierno transitorio es convocar a unas nuevas elecciones presidenciales, pero sin la participación de Evo Morales, de quien han solicitado una investigación por supuestos cargos de sedición y terrorismo.

