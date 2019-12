Una llamada anónima a la Policía Orteguista condenó a «Chabelo» a su muerte

Una llamada anónima al 118, número de emergencia de la Policía Orteguista, denunciando supuestamente que habían visto a unos delincuentes armados conocidos en el sector por realizar robos con intimidación, en una vivienda en el reparto Cailagua de Masaya, fue la que presuntamente alertó la presencia de José Isaías Ugarte López conocido como «Chabelo», quien era buscado por ser opositor y tranquero. Era sábado 30 de noviembre a las 12: 30 de la tarde.

Al lugar indicado se presentaron ocho oficiales, según relato de acusación de la Fiscalía, donde acusa a Norlan José Cárdenas Ortiz de 32 años, el único procesado por estos hechos, de homicidio frustrado en perjuicio de los oficiales José Noel Nicaragua Acuña y Francisco Úbeda Gómez. También lo acusan de obstrucción de funciones y uso de armas restringidas (AK 47).

Según el Ministerio Público, Norlan Cárdenas se encontraba con Chabelo afuera de la vivienda en el reparto Cailagua y al ver llegar a los oficiales se corrieron al interior de la vivienda. Los oficiales les dieron persecución buscándolos dentro de un cuarto donde Chabelo disparó con una pistola en la cabeza al oficial Luis Mendieta Alemán (q.e.p.d) y luego huyó hacia el patio interior de la casa junto a Norlan quien supuestamente cargaba el AK 47.

Sin embargo, Ruth Martínez, hermana de Norlan relató que en ningún momento el joven estaba afuera armado. “Él estaba dormido cuando la casa ya estaba rodeada de antimotines. No se le ocupó ni a él ni en la vivienda ninguna arma porque no tiene», dijo.

Martínez agregó: «A Chabelo lo conocíamos como Juan y no sabíamos que andaba siendo perseguido. Se presentó en la casa a pedir posada por una noche porque se había peleado con su esposa y ese día que llegó la policía, él andaba trayendo una mochila que había dejado».

Según la acusación mientras huían, Norlan disparó en ráfaga con el fusil AK 47, contra los oficiales y logró herir a las víctimas, y después entregó el AK a Chabelo y huyó. El 1 de diciembre de 2019, un día después del enfrentamiento a balas, la policía logró identificar a Chabelo en un retén policial y lo asesinaron a balazos junto a dos hombres más.

“Mi hermano nunca disparó un arma. La policía sabe quién les disparó, pero como no tienen a quien acusar, lo apresan a él”, dijo Martínez, quien lamenta la muerte de los oficiales, pero que no pueden hacer pagar a su hermano por algo que no hizo y someter a sus padres a tanto sufrimiento.

“A mi papá lo tuvieron preso. A mi mamá la interrogaron desde la 1:00 pm a las 3 de la madrugada, ahora no come preocupada por su hijo”, agregó.

Este miércoles es audiencia inicial

Norlan Cárdenas está citado este miércoles 18 de diciembre para audiencia inicial en el Juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencia de Managua, ante el juez orteguista Henry Morales.

La audiencia preliminar se realizó el 7 de diciembre sin avisar a sus familiares y no contó con defensa de su preferencia, sino con defensor público asignado.

Ruth Martínez denunció que cuando la policía realizó el allanamiento en la casa de sus padres se llevó una tablet, un celular y hasta el desodorante de su papá.