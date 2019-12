A la seleccionada nacional de sóftbol y beisbol pinolera Madelin Massiel Viera Alemán siempre se le ve sonriendo, entrenando todos los días en su natal Masaya, compartiendo sus conocimientos en beisbol y softbol con las muchachas en los campos, pero tras esa sonrisa que hoy ilumina su rostro hay un historial de dolor por el alcohol, las drogas y el sobrepeso.

Madelin, de 27 años de edad, relata que a sus 16 años se vio atrapada en la oscuridad. Poco a poco iba perdiendo no solo sus habilidades como deportista, sino su tesoro más grande: su familia.

«Cuando empecé en el sóftbol conocí amistades fuera de Masaya y entonces empecé a relacionarme con gente que tenia una vida de pachanga y como toda adolescente probé, experimenté y caí. Fue a los 16 años cuando me descarrilé por completo hasta los 25 años de edad», cuenta Viera, quien habita en el barrio Reforma, de la ciudad de Las Flores.

Viera cuenta que su vida poco a poco fue convirtiéndose en un caos total. No tenía dirección, tampoco freno. Su cuerpo fue cambiando hasta llegar a pesar 200 libras, pero lo que más le dolía era ir perdiendo a su familia.

«Me cansé de esa vida, ya no rendía en el sóftbol, por más esfuerzo que hacía como deportista no me podía levantar. Me decían que si no cambiaba ese estilo de vida no iba a tener otras oportunidades, entonces puse mi barba en remojo, hice cambios en mi, y con la ayuda de mi familia hoy vivo un día día diferente», confesó Viera.

Puede interesarle: IND despide a la atleta olímpica Sayra Laguna por criticar la condecoración del Comité Olímpico al comisionado Ramón Avellán

La deportista confiesa que «haber perdido el apoyo de mi familia me dolió, no tenia la atención de ellos. Llegó un momento en que me sentía sola, pero sabía que si buscaba a mi mamá, iban a estar ahí. La soledad me hizo reflexionar para recuperar a mi familia, cambiar y continuar con el deporte que amaba», agregó Viera.

Recientemente Viera representó a Nicaragua en el Campeonato Centroamericano de sóftbol realizado en Guatemala en donde fue la co-líder en cuadrangulares con dos.

Y a mediados de año Viera fue parte de la histórica Selección Nacional de Beisbol que por vez primera compitió en el Premundial de Beisbol Femenino en Aguascalientes, México.

«El Premundial fue una experiencia bonita e inolvidable. Sé que la gente esperaba cosas más grandes de nosotras, pero sé que necesitábamos más preparación, se adquirió experiencia. Pero el talento ahí está, así como el entusiasmo, muchas niñas quieren aprender ahora beisbol», cuenta con emoción Viera, quien fue la capitana de dicha selección.

Sus inicios

Viera dice que en lugar de sangre le corren por las venas «bates, pelota, guantes y mucho beisbol», pues solo así se explica esa pasión que siente por el beisbol y el sóftbol.

Fue a la edad de los seis años cuando Viera tuvo el primer contacto con el beisbol gracias a su papá Miguel Viera, quien fue cargabates del equipo San Fernando de Masaya. Sin embargo, ante la falta de equipos femeninos, Viera tuvo que abandonar el sueño del beisbol.

Leer También: Leonardo Crawford, el nica más cerca de la MLB, no será refuerzo para el Round Robin de la Liga Profesional

«Desde los seis a los 15 años jugué beisbol, ese fue mi primer deporte. Y cuando ya vi no habían oportunidad de seguir jugando beisbol Jennifer Castellón y su hermana Karen me buscaron para jugar softbol en Granada. Fue así como inicio a jugar sóftbol y a representar al país hasta la actualidad», contó Viera.

Bicampeona

Con la apertura del beisbol femenino, Viera volvió a revivir su pasión por el y desde hace dos años integra al equipo Indias del Bóer, que este 2019 consiguió su segundo título seguido en la Liga de Beisbol Femenina de Managua, que organiza la Asociación Departamental de Beisbol de Managua (Adebam), adscrita a la Federación Nicaragüense de Beisbol Asociada (Feniba).

En la vida de Viera no todo ha sido malo. Conoció a Dennis Martínez, un loco apasionado al softbol, quien le ha dado oportunidad incluso de ir a aprender en Estados Unidos.

«Es como otro padre para mí. Es dueño del equipo Indias del Bóer. Él me dio la oportunidad de recibir unas clínicas en Estados Unidos. También una vez fui a unas ferias de beisbol en Japón gracias a Feniba», relató Viera.

La atleta originaria de Masaya asegura admira a la atleta pinolera y compañera de equipo Indias, Xiomara López, pues «ella también me tendió la mano cuando pasé esa crisis».

Sus sueños

Desde hace tres años, Viera está en total paz consigo misma y con el mundo, tras liberarse de las garras del alchool y las drogas y ahora tiene muchas metas.

«Aún me siento con mucho ánimo para seguir jugando. Lo que si tengo claro es que quisiera enseñar a las niñas a jugar beisbol y sóftbol, quisiera tener una academia en el futuro. Me bachilleré pero se que me debo preparar para enseñar y me gustaría estudiar Educación Física. Ya toda esa vida pasada la he superado y mi mente quiere cosas nuevas y mejores», finaliza Viera, quien agradece a su entrenador Elvis Macías por ayudarla cada día a mejorar como deportista.

Leer Además: Josué Quijano, el futbolista que quiere convertirse en chef

Madelin finalizó diciendo que se describe como «una persona humilde, alegre, me gusta siempre motivar a las chavalas y a mi equipo. Me considero una persona buena, quiero ser un ejemplo como jugadora, me gusta ayudar a la gente y compartir consejos. Me gusta transmitir alegría».

La familia de Viera está conformada por sus padres Obdulia Alemán y Miguel Viera, así como su hermana Cinthya Viera. Y además tiene dos sobrinos que son su «motor y fuerza también».

El sábado pasado, Madelin fue nombrada la segunda mejor atleta del 2019 por la Federación Nicaragüense de Softbol en la V Gala Olímpica del Comité Olímpico Nicaragüense.