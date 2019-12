Josué Quijano, el futbolista que quiere convertirse en chef

Las circunstancias familiares llevaron al futbolista Josué Quijano (28 años) a enamorarse de la cocina. Cuando él tenía ocho años, su mamá María Potosme y su hermana mayor, Ana Isabel, se iban a trabajar por cortos períodos a Costa Rica y él se encargaba de preparar los alimentos a sus hermanos menores, Mercedes y Alexander.

Poco a poco esa responsabilidad de Quijano adquirida de niño se convirtió en pasión por la cocina y seguramente si no hubiera tenido éxito como futbolista profesional ya tuviera su propio restaurante donde él fuera el chef. «Mi sueño siempre ha sido tener mi propio restaurante, siempre me ha gustado la cocina, desde pequeño, quiero tener mi propio negocio, ser el chef. Quiero tener las dos cosas cuando me retire del futbol”, explica Quijano.

Quijano entra en el top de los mejores defensas del futbol nicaragüense en la historia, sin duda es el mejor lateral derecho que ha existido. Debutó en la Selección de Futbol en 2011 y desde entonces juega de titular indiscutible, al igual que los clubes que ha militado Ferretti (2011 al 2015) y Real Estelí en la actualidad. En la Azul y Blanco es leyenda como el jugador con más partidos jugados (61).

“Hace como siete años fui a un instituto culinario en Managua, pero no seguí porque si no estaba con el club, estaba reconcentrado con selección o viajando, entonces no me da tiempo más que todo para aprender todo lo que necesito para convertirme en che de verdad”, señala Quijano la razón por la cual no tiene su título de chef.

La práctica fue convirtiendo a Quijano en mejor cocinero. Una vez aprendió bien el oficio se apoderó de la cocina de su casa y desde entonces casi siempre, o cuando el futbol se lo permite, es el encargado de preparar las comidas familiares o en ocasiones especiales.

“Sé cocinar de todo, sé hacer lo que me digas. Lo que no sé busco cómo preguntar o averiguar para probar. No tengo un plato favorito, todo me gusta hacer y siempre varío. Por ejemplo, en actividades navideñas hago lengua en salsa o pollo al vino para variar siempre”, expone el jugador del Real Estelí.

El nombre de su futuro restaurante y su ubicación quizás sea Niquinohomo, no está definida. Pero será cuando se retire. “He estado hablando con mi esposa (María José Santamaría) de eso, que si Dios quiere en dos o tres años que deje de jugar lo haremos. Pero antes tengo un sueño de salir a jugar fuera del país, veremos si puedo conseguirlo, pero el de mi restaurante y ser chef buscaré lograrlo como sea cuando me retire”.

Plano personal

La familia Quijano Postome la componen siete hermanos: Abraham, Ana Isabel, Javier, María José, Josué, Mercedes y Alexander. A todos le gusta el futbol, pero solo Josué y María José, ambos defensores, lograron trascender llegando a la Primera División y la Selección de Futbol. Josué Quijano es uno de los pocos jugadores que debutó primero en la Selección de Futbol (2011) y después en la máxima categoría nacional.