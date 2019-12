IND despide a la atleta olímpica Sayra Laguna por criticar la condecoración del Comité Olímpico al comisionado Ramón Avellán

Sayra Laguna siempre se ha caracterizado por ser más que una atleta: una líder en lo deportivo y una voz respetada por su alto nivel educativo. Primero estudió Mercadotecnia y luego Administración de Empresas. En 2017 fue declarada por el Comité Olímpico (CON) como la mejor atleta amateur del país y le fue otorgado un carro nuevo. Nadie cuestionaba su elección. Siempre ha sido el rostro del sambo y judo en Nicaragua. Su casa parece un museo de medallas. Trabajaba como administradora para el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) en el Polideportivo España, además de representar al país en eventos deportivos, pero recientemente fue despedida por criticar la condecoración del CON al cuestionado Comisionado Avellán.

Laguna fue directa en su comentario en redes sociales, en una noticia en donde se colocaba la foto de Avellán y el presidente del CON, Emmet Lang: «Son una mierda, premian hasta a los asesinos. Sí que este país necesita un gran cambio hasta el más último rincón e institución». Luego de eso, ya tenía la notificación que estaba despedida y prohibida la entrada a las instalaciones deportivas en las cuales le ha dado gloria a Nicaragua, colgándose medallas de oro, como sucedió en los Juegos Centroamericanos.

Laguna desde el estallido social en abril de 2018 se sumó a la lucha alzando su voz en contra de las muertes y la represión. La muchacha tuvo la valentía en julio de 2018 de subirse al podio a retirar su medalla de oro en México en el Campeonato Panamericano de Sambo con un cartel dedicado a Jesús y a las víctimas mortales de la violencia en Nicaragua. «De lo más profundo de mi corazón le dedico esta medalla a mi Jesús y a todas las personas que han muerto en mi país», escribió en la pancarta. » Muchos se quedaron sorprendidos con lo que hice, pero nadie me lo exigió. Dios me dio la valentía para hacerlo y no me arrepiento y espero no me traiga consecuencias, toda mi familia me apoya y todos los sambistas de Latinoamérica están con el pueblo de Nicaragua”, comentó la atleta en ese momento.

No solo Laguna criticó la condecoración sin sentido al Comisionado Ramón Avellán en la Gala Olímpica, acusado como responsable por Estados Unidos de más de 100 muertes. Diferentes cronistas deportivos también lo hicieron, entre ellos Edgar Tijerino, quien señaló en el programa Doble Play del lunes 16 de diciembre: «Nosotros nos salimos cuando vimos a Avellán en la tarima, eso fue un error, sin ningún mérito deportivo. Avellán lo que tiene son méritos negativos y su presencia golpea a la gente. Su presencia enturbia cualquier parte. Soy de los que creo que si Avellán entra a un restaurante la gente se va», señaló.