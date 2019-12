Cámara de Representantes aprueba juicio político contra Donald Trump

La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó este miércoles y ratificó la acusación de juicio político en contra del presidente Donald Trump por el cargo abuso de poder y obstrucción del Congreso.

La Cámara pasó más de seis horas debatiendo los artículos de juicio político que acusan a Trump de abusar de los poderes de la presidencia al pedirle al presidente de Ucrania que investigara a su rival político Joe Biden y de obstruir al Congreso desafiando las citaciones que buscan testimonio y documentos mientras los legisladores investigan el asunto.

Tras el debate, los congresistas aprobaron la noche de este miércoles el cargo de abuso de poder contra el mandatario con 230 votos a favor y 197 en contra; y el cargo de obstrucción del Congreso con 229 votos a favor y 198 en contra.

La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, aseguró durante el debate que «el presidente es una amenaza constante para nuestra seguridad nacional y la integridad de nuestras elecciones».

It is tragic that the President’s reckless actions make impeachment necessary. He gave us no choice. It is a matter of fact that the President is an ongoing threat to our national security and the integrity of our elections, the basis of our democracy. #DefendOurDemocracy pic.twitter.com/fxTLr7I9x3

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) December 18, 2019