Trump se defiende antes de votación sobre juicio político en la Cámara de Representantes

El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió este miércoles en un mensaje de Twitter en que no ha hecho nada equivocado y que así y todo será llevado a juicio político por la Cámara de Representantes.

La Cámara votará este miércoles para ratificar la acusación de juicio político a Trump por abuso de poder y obstrucción del Congreso.

Trump, quien no ha dejado de proclamar su inocencia y de calificar el proceso de la Cámara de Representantes, dominada por los demócratas, como una cacería de brujas, salió de nuevo en su defensa en dos tuits este miércoles.

Can you believe that I will be impeached today by the Radical Left, Do Nothing Democrats, AND I DID NOTHING WRONG! A terrible Thing. Read the Transcripts. This should never happen to another President again. Say a PRAYER!

“Pueden creer que yo seré sometido a juicio político hoy por la Izquierda Radical… ¡Y NO HE HECHO NADA EQUIVOCADO!”, escribió el presidente en uno de los mensajes.

“Es algo terrible. Lean las transcripciones (de su conversación telefónica con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en julio). Esto nunca deberá sucederle a otro presidente. ¡Digan una oración!”, agregó Trump.

En el segundo tuit, Trump dijo que los demócratas no tienen intenciones de conducir una investigación correcta y quieren al presidente.

“They just wanted to get at the President. They had no intention of having a proper investigation. They couldn’t find any crimes so they did a vague abuse of power and abuse of Congress, which every administration from the beginning has done.” @RepDougCollins @foxandfriends

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2019