¿Retirarse de la Asamblea Nacional puede costarle la personería jurídica al Partido Conservador?

La decisión de retirar a su único diputado en la Asamblea Nacional no tendría que ser causa legal para que el Partido Conservador (PC) pierda su personería jurídica, según directivos y especialistas en temas electorales.

Aunque, los analistas consultados no descartan que el régimen de Daniel Ortega adopte represalias contra el PC, y use su control en el Consejo Supremo Electoral (CSE) para despojarlo de la personería por abandonar el curul en la Asamblea que le fue asignado en los comicios fraudulentos del 2016, proceso en el que Ortega se reeligió por tercer período consecutivo.

Otro factor político contra el PC, según los analistas, es que el régimen opte por debilitarlo quitándole la casilla para que no sea una opción de la oposición nicaragüenses en las elecciones del 2021, donde los diferentes sectores sociales, campesinos, estudiantes, empresarios, productores, feministas y partidos políticos se presentarían como una gran coalición nacional contra el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

José Antonio Peraza, experto en temas electorales, explicó que el retiro voluntario de la Asamblea del diputado del PC, Alfredo César y la suplente Wendy Guido, respondiendo a una decisión de la directiva nacional del partido no violenta la Ley Electoral, por lo tanto su personalidad jurídica no debería correr peligro.

«Lo que te hace perder la personería como partido es que no participés en una elección (municipal, regional o nacional) y por lo tanto no tiene nada que ver. Además, ellos no están están renunciando (a la diputación), se están retirando y en base a la Ley de funcionamiento de la Asamblea lo que corresponde es que sean excluidos de los beneficios como el salario», explicó Peraza.

Alfredo César y Wendy Guido son los diputados propietario y suplente, respectivamente, del PC desde enero del 2017 cuando asumieron el cargo, resultado de unas elecciones consideradas fraudulentas por sectores opositores sociales y de organismos nacionales e internacionales. Pero es casi tres años después que ese partido considera que en la Asamblea Nacional, el orteguismo actúa de forma «antidemocrática y discriminatoria», por lo que decidieron retirar a su único diputado.

«Es una tontería», opina el orteguista Suárez

El diputado orteguista Jacinto Suárez opinó que es «una tontería» de parte de César retirarse de la Asamblea porque pierde la oportunidad de seguir utilizando el hemiciclo como «tribuna» para promover a su partido político.

«En todos los congresos del mundo hay diputado solitarios, porque sus partidos solo logran uno o dos (de las elecciones). Generalmente esos diputados no logran pasar leyes propias (…) Pero Alfredo (César) hacía lo que hacen los diputados solitarios que usan la tribuna (de la Asamblea) para su partido, pero ahora deciden no seguirlo haciendo está bien, pero me parece una tontería», opinó Suárez.

Quedarán 90 legisladores

El Parlamento nacional lo conforman 92 diputados, aunque ha funcionado con 91 debido a que el general en retiro Omar Halleslevens, no asumió la diputación como suplente del dictador Daniel Ortega.

Halleslevens es ministro delegado de asuntos específicos del Presidente, un cargo inventado para que siga administrando la Vicepresidencia, puesto que Rosario Murillo, quien fue designada vicepresidenta, no ocupa, sino que solo tiene la figura jurídica.

Con el retiro del PC, la Asamblea quedará funcionando con 90 diputados, conservando siempre la mayoría el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) con setenta. El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) tiene 14, el Partido Liberal Independiente (PLI), dos así como la Alianza Liberal Independiente (ALN) con dos; la Alianza por la República (Apre) y el indígena Yatama tienen un diputado cada uno, respectivamente.

Al no regresar al trabajo parlamentario a partir del 9 de enero del 2020, el diputado César y su suplente Guido abren el camino para que les apliquen la Ley Orgánica del Poder Legislativo para destituirlos por ausencia de sus funciones.

El especialista Peraza refirió que aun cuando la figura legal fuese la renuncia a la diputación tampoco es causal para perder la personería jurídica.

«La Ley Electoral a lo que te obliga es participar como partido político con representación legal en toda elección que convoque el Consejo Supremo Electoral. La mayoría de partidos políticos no tienen representantes en la Asamblea. Es el caso de Ciudadanos por la Libertad y el de Saturnino Cerrato (Partido de Restauración Democrática), entonces no es causal de cancelación de la personería el no tener diputados, explicó Peraza.

Sin embargo Ciudadanos por la Libertad (CxL) y el PRD no tenían personería jurídica como partidos políticos para las elecciones nacionales de noviembre del 2016, que fue cuando el FSLN se declaró ganador por lo que se le designaron 70 diputados y repartió el resto de los 22 restantes curules entre el PLC, PC, Yatama, Apre, PLI y la ALN.

CxL y el PRD obtuvieron la personería en 2017 lo que les permitió participar en los comicios municipales de ese año.

Al PC se le ha cancelado la personería jurídica en la década de los 80 y en el 2001, recuperándola posteriormente. Mientras en el 2008 el CSE se las suspendió como parte de las acciones para favorecer al FSLN en las elecciones municipales. En el 2010 el CSE devolvió la personería al PC.

Wendy Guido, aun diputada suplente del PC en la Asamblea, dijo que «no creemos que la quiten la personería porque a nivel nacional obtuvimos el voto de más del cuatro por ciento» en los comicios del 2016, dijo.

Quieren quedar bien con la Alianza Cívica

Los directivos del PC reconocieron que retirarse de la Asamblea Nacional también es para demostrar a la Alianza Cívica y la la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) que les interesa ser parte de la gran coalición nacional opositora, la que esperan firmar a mediados de enero del 2020 para enfrentar al FSLN en las elecciones del 2021.

Carlos Tünnermann, coordinador nacional de la Alianza Cívica, dijo que de forma personal la decisión de los conservadores «es correcta, porque recordemos que todas esas diputaciones fueron otorgadas en elecciones fraudulentas».

Tünnermann espera que los otros partidos que tienen representantes en el Legislativos sigan al PC, porque sería enviar el mensaje al orteguismo de que no les seguirán legitimando con su participación en la formación de las leyes represivas contra el pueblo.

«El origen que tiene esta Asamblea es que es producto de elecciones donde hubo gran abstención electoral, un 70 por ciento, y donde producto de un gran fraude Ortega se reeligió por tercera ocasión. Pero es decisión que cada partido toma. En la Alianza no podemos condiciones, pero en mí opinión es un mensaje positivo» retirarse de la Asamblea.

La Alianza Cívica ha realizado «ronda de conversaciones exploratorias» con los conservadores, CxL, Yatama, el PLC y próximamente con el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y el PRD para discutir las voluntades políticas para conformar la coalición nacional opositora.

Tünnerman explicó que en enero habrán una segunda ronda de conversaciones con los partidos así como organismos de la sociedad civil y movimientos sociales «encaminadas a a conformar la coalición nacional».

PLC se queda en la Asamblea

El jurista Tünnermann y Peraza coincidieron en que si el PLC, Yatama, Apre, PLI y la ALN también se retiran de la Asamblea y dejan solo al FSLN le dejarían de legitimar.

Sin embargo, en el PLC se duda en soltar los curules del parlamento nacional. María Haydée Osuna, presidenta nacional de ese partido y Jimmy Blandón, jefe de bancada en la Asamblea, dijeron por separado que no contemplan que el retiro o renuncia de sus legisladores.

Este 18 de diciembre la directiva nacional del PLC se reunió. Osuna, quien es tercera vicepresidenta de la junta directiva de la Asamblea, dijo que solo analizarían el retiro de los conservadores.

La opinión de Blandón como jefe de bancada es que no conviene retirarse de la Asamblea «porque la lucha contra la dictadura se hace en la trinchera de fuego y la Asamblea es donde los podemos enfrentar a los sandinistas».

Aunque los 14 diputados del PLC no detiene a los 70 diputados orteguistas para aprobar las leyes que Ortega manda, Blandón insistió en que «a pesar de las críticas que recibimos, sería fácil renunciar e irte a tu casa, pero enfrentarlos a los sandinistas y sufrir los ataques para cada diputado no es fácil, pero estamos conscientes que nos toca porque la lucha institucional está planteada».