UBEAT, el canal de eSports, se incorpora en exclusiva a la oferta de SKY

UBEAT, el canal ciento por ciento eSports de Grupo Mediapro, con más de 3,600 horas de las competiciones de videojuegos más importantes a nivel internacional, información, actualidad, entretenimiento y contenidos exclusivos de producción propia (UBEAT Originals), se incorpora a la oferta de SKY en México, República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

A partir del martes 3 de diciembre, todos los aficionados a los video juegos de estos países pueden sintonizar UBEAT, referente del sector en el mercado de habla hispana.

Nacido en España hace un año en formato de canal lineal y OTT, UBEAT ofrece en exclusiva entrevistas, análisis y contenidos de videojuegos como League of Legends (LOL), Free Fire, DOTA 2, Clash Royale, Fortnite, FIFA y Call of Duty, entre otros.

El canal emite en directo las mejores competiciones y eventos organizados por Liga de Videojuegos Profesional (LVP), así como los torneos internacionales oficiales más relevantes, con los comentarios y el análisis en castellano de los mejores casters de habla hispana más reconocidos del universo eSports.

Los suscriptores de SKY también podrán disfrutar en UBEAT de formatos de producción propia, que integran talento de eSports y gaming y que complementan las retransmisiones de las mejores competiciones. Se trata de nuevos formatos de entretenimiento y eSports para las nuevas audiencias, con programas de información y actualidad deportiva, análisis profundos de jugadas, highlights, entrevistas y debates.

UBEAT estará disponible en el canal 546. Asimismo, se podrá acceder a su contenido a través del servicio OTT, Blue To Go Video Everywhere, de SKY.

Con esta alianza, SKY se suma a las diversas plataformas en las que está disponible UBEAT a través del canal 24/7 en España y América Latina. Así como al acceso limitado a sus contenidos en la plataforma online de Ubeat así como aplicaciones para móviles iOS y Android.