Patrick Huete creció viendo programas de animales marinos y la naturaleza en la televisión. Desde los cinco o seis años se sentaba junta a su papá (Mario Huete) para ver programas en discovery y animal planet, que le permitieron descubrir un mundo desconocido que lo cautivo y despertó mucho interés en estudiar a profundidad la biología marina una vez termine su carrera como futbolista o en cuanto tenga la oportunidad de entrar a la carrera.

Su contacto con el campo de la biología marina estuvo primero que el futbol, pero una vez descubrió este deporte le gustó más y su mayor anhelo es convertirse en un futbolista profesional: llegar al primer equipo del Real Estelí y consolidarse, ser seleccionado nacional, jugar en el extranjero y después sacar la carrera. “Ese sueño de estudiar no lo voy a dejar. Se puede llevar el futbol y el estudio, van de la mano si te apasionan.”, asegura.

Huete, de 17 años cumplidos, es uno de los jugadores más adelantados de su generación. Sus posibilidades de hacer carrera en el futbol son altas porque está enfocado en lo que quiere y se ha sacrificado para abrirse paso. El delantero demuestra tener condiciones marcando goles con los Campeonatos de Concacaf Sub-15 y Sub-17. En este último torneo terminó líder goleador (4) del grupo de la Selección, que estuvo a dos partidos de meterse al Mundial. Este año también anotó en Torneo Interclubes de Uncaf Sub-17, que dejó al Real Estelí en segundo lugar.

No se rendirá

El delantero del Real Estelí terminó el bachillerato este año. La carrera de biología marina no se encuentra en las universidades de Nicaragua, solo en Costa Rica. «La biología se me complica estudiarla ahora por muchas razones, pero si quiero hacerlo más adelante, no voy a renunciar a ese sueño.Voy a tenerlo ahí pausado por el momento», señala.

Patrick estudiará arquitectura e inglés el próximo año en Estelí donde se mantendrá jugando futbol. «Por el momento me quedaré con eso». Sus planes son terminar su carrera mientras se sigue abriendo paso en el Tren del Norte. «Tengo que poner los pies en la tierra, veré lo que puedo alcanzar primero», apunta.

La arquitectura será la carrera completa y el inglés como complemento. Asegura que no tendrá problemas para llevar todo a la vez porque puede hacerlo en la mañana y la tarde y en el 2019 tuvo un calendario agitado y logró sacarlo. «Lo que me apasiona es el futbol, es mi primera opción en todo, estoy sacrificándome, dando lo mejor de mí en el entreno sin olvidarme del estudio».

Patrick es coleccionista de zapatos (tiene 10 pares de la marca Nike) y espera serlo de goles para alcanzar su gran sueño. Sus planes son claros a corto plazo: estar en el primer equipo del Real Estelí y ver si tiene la capacidad de establecerse y jugar a nivel internacional. Hasta el momento ha demostrado tener condiciones, pero si algo falla se queda con su otra pasión: la biología marina.

Detalle

El Real Estelí de Patrick Huete enfrenta este viernes (7:00 p.m.) al Real Madriz en el partido de vuelta de la Final de la Juvenil Especial. Los norteños ganaron 1-2 en Somoto y son favoritos para coronarse.