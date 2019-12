El niño boxeador que le ayuda a sus papás a vender refrescos en el Oriental y que ahora participará en un campamento de boxeo en Japón

Desde hace seis años, Bryan Stalin Mercado García, de 15 años, divide su tiempo entre sus estudios, el boxeo y la venta de frescos en el mercado Oriental. Su dedicación al deporte lo llevará este este viernes a Japón, donde asistirá a un campamento de boxeo al que fue invitado por parte de la Asociación Internacional de Boxeo, conocida anteriormente como la Asociación Internacional de Boxeo Aficionado (AIBA).

Mercado es habitante del barrio capitalino 19 de julio y, como muchos atletas nicaragüenses, proviene de una familia humilde que se levanta todos los días temprano a preparar comida y frescos para luego venderlos en el populoso mercado Oriental.

«Luego de estudiar por la mañana, llego a la casa, como y ayudo a mis padres a picar hielo y repartir frescos y comida, pues somos una familia humilde, luego a las dos de la tarde me voy a entrenar al gimnasio y en la noche no salgo de la casa. Mis padres son luchadores», confesó el púgil capitalino.

Este año, Bryan se graduó de sexto grado y ahora se alista para iniciar su secundaria.

Tres hermanos boxeadores

Fue a los nueve años cuando Bryan empezó a practicar boxeo, ahora sueña con ser campeón mundial como Alexis Argüello (q.e.p.d.), Román «Chocolatito» González y los hermanos René y Félix Alvarado.

Sus hermanos Edwin y Jonathan también son boxeadores en la categoría juvenil. «Me gusta boxear (…) Con mis hermanos salgo a correr y cuando peleamos nos apoyamos todos, también nos aconsejamos», contó el joven.

La oportunidad

Mientras se preparaba para el Campeonato Nacional Infantil de Boxeo, en septiembre del presente año, el presidente de la Aiba vino a Nicaragua y lo vio guantear, surgiendo así la oportunidad de su viaje.

«Fue por medio de la federación de boxeo que recibí la noticia de ir a Japón, eso fue en octubre y desde entonces me estoy preparando. Cuando me dieron la noticia me sentí una gran alegría pues es la primera vez que viajo y que voy a Japón, estoy agradecido con Dios, mi deseo es poner a Nicaragua en alto», agregó el niño que es dirigido por Sergio Quintana.

De hecho, Bryan fue en campeón en su categoría de 95 libras en el Campeonato Nacional Infantil de Boxeo realizado a incios de septiembre del presente año en Managua.

Además de participar en un campamento de boxeo, Bryan también combatirá. «Pelearé en mi categoría de 95 libras del 23 al 25 de diciembre, ahí estarán boxeadores de varios países. Aunque lo más duro es bajar de peso, estos últimos días los vivo con alegría, estoy ansioso por viajar a Japón», contó Bryan.

Orgullosos

Los padres del adolescente, María Amparo García y Edwin Mercado están orgullosos de su hijo.

«Como padre me siento con una gran alegría. Ir a Japón es una gran puerta para el futuro. Sueño con ver a mis tres hijos boxeadores disputar un título mundial y dárselo a Nicaragua. Bryan es un chavalo bien dedicado a su deporte, no tiene ninguna vagancia. Y tengo dos hijos boxeadores más. Nosotros vendemos en el mercado Oriental, vendemos frescos y comida. Y gracias a nuestra ventecita le compramos sus cositas para el boxeo», relató el padre orgulloso, quien también en un momento soñó con ser boxeador.

Además de convertirse en campeón mundial, Bryan anhela graduarse de Ingeniero en Construcción.