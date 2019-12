¿Podrá Cristofer González recuperar su corona mundial este viernes? Aquí las cinco claves del triunfo

José “Quiebra Jícara” Alfaro se convirtió en campeón en diciembre de 2007, cinco meses después perdía su corona mundial ante Yusuke Kobori. Su cintura no volvió a lucir un cetro, así ocurrió con Eduardo Márquez, Byron Rojas, Randy Caballero y Eddy Gazo. En total de los 15 campeones nicaragüenses, seis no volvieron a la cima después de perder la corona. Cristofer “el Látigo” González tiene la oportunidad esta noche (8:00 p.m.) de no ser parte de ese círculo que tocó la miel con los labios y luego se secaron.

1. Resistencia

El Látigo demostró contra Daigo Higa que con una buena preparación puede soportar el castigo del oponente y descargar sus combinaciones con furia sin pausas. La resistencia ante el japonés fue la clave para robar el botín. No obstante, se fue diluyendo hasta chocar contra la realidad cuando no se preparó como debía frente a Charle Edwards. Sin fondo físico el Látigo se vio como un peleador más. En ese sentido ha trabajado intensamente con Wilmer Hernández y el Moro Fernández en Miami. Un Látigo con tres pulmones debe ser suficiente para coronarse nuevamente.

2. La pegada

Si algo tienen en común Julio César Martínez y el Látigo es la pegada. Aunque la estrategia del nicaragüense no sea el choque desde el principio el desenlace del combate será así. Dos pegadores están predestinados encontrarse aún sin buscarse. Martínez saca ligera ventaja en la pegada. Sus golpes hacen más efectos en sus oponentes. Noqueó a Andrew Selby y a Charlie Edwards, dos peleadores que derrotaron en las tarjetas al muchacho de la Nicarao.

3. Recursos

El Látigo es un pugilista con más recursos boxísticos. Martínez solo sabe lo que es ir para adelante y usar su mano izquierda de todos los ángulos. Ese es su garfio. González tiene más altura y distancia de brazos, además que sabe pelear a la media y larga distancia. También ha tenido combates en donde batalla al contragolpe. La defensa del nicaragüense es superior, lo que aún es una incógnita en ambos es el aguante. Ninguno ha sido noqueado ni puesto en malas condiciones.

4. La experiencia

La experiencia juega siempre un factor importante, ayuda a no caer en la precipitación, mantener el control y gestionarse en un combate de esta magnitud. González es un año mayor que Martínez, pero tiene seis años en el boxeo profesional, mientras Martínez cuatro. El Látigo ha realizado 33 peleas en su totalidad, entretanto el mexicano 15, menos de la mitad. Asimismo, el Látigo tiene en su récord peleadores con mayor recorrido.

5. El coraje

Si hay un factor que no se puede adquirir con el tiempo es el coraje, esa valentía que surge naturalmente para caminar en el fuego en el ring. Y ahí ambos pugilistas la poseen. Todavía Martínez la tiene con mayor descontrol, pierde la cabeza y se va constantemente al intercambio, González es más calculador, sin embargo sabe cuándo debe pisar el acelerador y quedarse en el centro a matar a su presa. Así lo hizo con Higa y Barnes.