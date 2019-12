Sayra Laguna no la despidieron como administradora del Polideportivo España, ella renunció, aseguró la destacada atleta. El 6 diciembre mandó la carta para oficializar su salida porque no aguantaba “las anomalías y el abuso de su jefe inmediato”, pero el domingo criticó a través de un comentario en Facebook la decisión del Comité Olímpico Nicaragüense (CON) por condecoración al comisión Ramón Avellán y el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) adelantó el pasado martes su salida prevista este viernes.

“Yo no voy a doblegarme ni bajar la mirada. No es posible que le den un premio a la persona que más ha reprimido al pueblo de Nicaragua”, señala la referente del judo y sambo nacional, quien en diferentes ocasiones se pronunció vía redes sociales o durante ceremonias de premiación sobre la situación sociopolítica que atraviesa el país.

Laguna explicó que el martes en la mañana la llamó uno de los guardas de seguridad del Polideportivo España y le dijo que Marlon Torres, director del IND, autorizó que se le negara la entrada al Polideportivo, el IND y todas las instalaciones a nivel nacional por el comentario realizado en el Facebook sobre el reconocimiento a Ramón Avellán. “Ellos tienen control de esto y sabía lo que podía pasar, porque sé que muchísima gente me ha estado vigilando del IND y las federaciones (judo), que dicen ser azul y blanco, pero andaban detrás de mí para ir a sapear”.

Lea además: El niño boxeador que le ayuda a sus papás a vender refrescos en el Oriental y que ahora participará en un campamento de boxeo en Japón

Sayra indicó que el mismo martes a las 10:00 a.m., llegaron del área correspondiente del IND y entregó el cargo.

“Gracias a Dios tengo los papeles que recibí y me hicieron constar en acta que salí bien. Les pregunté sobre la liquidación y me dijeron que tenía derecho a ella, sin embargo con esto no sé si me la vayan a dar. Se supone que el 6 de enero me la entregan, pero Dios tiene el control y voy a pelearla porque es mi derecho y peleo por ellos”.

La supuesta prohibición, mencionada por el vigilante, de no ingresar a las instalaciones deportivas no sabe qué tanta validez tenga. “A mi Marlon Torres u otra autoridad del IND no me ha informado nada por escrito o correo al respecto, eso fue lo que me dijo el guarda. Como atleta tengo derecho a usarlas aunque en este momento no las ocupo porque estoy en acondicionamiento físico. Eso lo sabré (si estoy vetada) hasta el próximo año después de las Olimpiadas de Tokio 2020, cuando arranca el nuevo ciclo olímpico”.

Puede interesarle: Madelin Viera, la des tacada softbolista pinolera que venció las adicciones