Nicaragua | Lo que necesita saber para comenzar su día (19 de diciembre)

Nicaragua llega este jueves a los 605 días de crisis sociopolítica provocada por la represión de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Régimen de Ortega aplicó en 2019 un tarifazo eléctrico de casi el 20% y en enero 2020 asoma otro golpe a los hogares

El brutal ajuste que aplicó el INE a lo largo del año afectó todos los componentes de la factura eléctrica domiciliar: energía, comercialización y alumbrado público, siendo los más afectados los que consumen entre 101 y 150 kilovatios al mes. Las alzas en la tarifa estuvieron por encima de la tasa de deslizamiento, que hasta octubre era del 5 por ciento y a partir de noviembre se rebajó al 3 por ciento.

«Me atravesó de lado a lado, perforándome el pulmón». Marlon Escoto, el autoconvocado que sobrevivió a un escopetazo en el pecho por parapolicías en Matagalpa

El día del ataque, dice, regresaba de resguardar el tranque ubicado en la entrada a Sébaco. Al escuchar la detonación, unos compañeros autoconvocados se dirigieron al lugar para socorrerlo y trasladarlo en una camioneta, hacia una clínica privada. «Yo iba perdiendo sangre y me sentía débil, pero cuando sentí que me quería dormir me metía los dedos en la herida», cuenta Marlon Escoto.

Qué deben esperar los nicaragüenses en el 2020, tras dos años de recesión económica

En 2020 se esperaría que la construcción, la actividad financiera y el comercio seguirán afectados por la crisis por tercer año consecutivo, a cuyo grupo se sumaría el turismo, que son fundamentales en la generación de empleo. La construcción, que antes del estallido de la crisis económica era responsable de generar 34,842 plazas formales, en el 2019 no ha dado signos de mejorías lo que ha provocado que el desempleo esté en aumento.

¿Por qué el puesto número cinco en el Índice Global sobre la Brecha de Género no refleja la realidad de la mujer en Nicaragua?

La noticia fue recibida con algarabía por parte de la vicepresidenta Rosario Murillo, que aprovechó la oportunidad para criticar a las «potencias», en referencia a Estados Unidos, que ocupó el puesto 53 de un total de 153. No obstante, la posición de Nicaragua siempre ha sido cuestionada por grupos feministas que aseguran que la equidad de género no solo es una cuestión de números, sino que leas mujeres tengan voz y voto; un privilegio, que dentro del mismo orteguismo, solo lo detenta Murillo.

Editorial | Fuerza de cara en el Alba

Cámara de Representantes aprueba juicio político contra Donald Trump

La Cámara pasó más de seis horas debatiendo los artículos de juicio político que acusan a Trump de abusar de los poderes de la presidencia al pedirle al presidente de Ucrania que investigara a su rival político Joe Biden y de obstruir al Congreso desafiando las citaciones que buscan testimonio y documentos mientras los legisladores investigan el asunto. Lea la nota aquí

¿Retirarse de la Asamblea Nacional puede costarle la personería jurídica al Partido Conservador?

Con el retiro del PC, la Asamblea quedará funcionando con 90 diputados, conservando siempre la mayoría el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) con setenta. El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) tiene 14, el Partido Liberal Independiente (PLI), dos así como la Alianza Liberal Independiente (ALN) con dos; la Alianza por la República (Apre) y el indígena Yatama tienen un diputado cada uno, respectivamente.