Excanciller Aguirre Sacasa al dictador Ortega: Debe levantar el estado de sitio que de hecho ha impuesto en Nicaragua

El excanciller Francisco Aguirre Sacasa, ante las últimas resoluciones del Congreso de los Estados Unidos y el Parlamento Europeo contra la dictadura de Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo, por la represión que han ejercido contra los nicaragüenses, les recomendó a estos abrirse a un diálogo sincero para buscar una respuesta a la crisis sociopolítica del país y levantar el estado de sitio de hecho que han implantado en el país a través de sus fuerzas parapoliciales.

Sin embargo, el exdiplomático advierte a Ortega y Murillo que de no reaccionar positivamente a las presiones de la comunidad internacional, en cuanto a buscar una salida a la crisis sociopolítica de Nicaragua, «no tendrán ni escalera ni ventanilla para zafarse de ella».

Lea más: Parlamento Europeo aprueba resolución contra la dictadura de Daniel Ortega

LP: ¿Qué significa que los eurodiputados pidan sanciones para Ortega y los entes involucrados en violaciones a DD. HH.?

FAS: En primer lugar, esta es la sexta resolución del Parlamento Europeo en cuanto a la gobernabilidad de Nicaragua concierne. Y es por mucho la más fuerte. Pero no es “operativa” en el sentido de que no es vinculante para la Unión Europea (UE) ni para los gobiernos de los países miembros de la UE. Sin embargo, su aprobación unánimemente demuestra el consenso que se ha forjado en Europa en cuanto a nuestra crisis y “hace la cama” para acciones concretas que Bruselas pudiese tomar en contra de aquellos que han socavado nuestra joven democracia y violado los derechos humanos y constitucionalmente protegidos en nuestro país como la libertad de prensa. Mirá, al igual que en Norteamérica, El Carmen es universalmente mal visto en Europa y considero que pudiesen darse sanciones en contra de miembros de la argolla Ortega-Murillo y las instituciones como las ya sancionadas por Estados Unidos.

LP: Entonces, ¿usted piensa que pudiesen coordinar sus acciones la Unión Europea y Estados Unidos?

FAS: Definitivamente. Pienso que así como Ottawa y Washington están sincronizando sus acciones en Nicaragua, algo similar sucederá con Bruselas. Y pienso que España jugará un papel clave en terminar de forjar este entendimiento. No olvidemos que España es el puente entre Hispanoamérica y el Viejo Continente. No me extrañaría que dentro de poco la UE apruebe medidas tipo Magnitsky, para los que ya han sido sancionados por Estados Unidos, y para otros. Veo eso como inminente.

LP: ¿Qué cree usted que debería de hacer Ortega de cara a esta situación?

FAS: Lo lógico, lo sensato sería que El Carmen recapacitase ante la situación internacional que se está poniendo “color de hormiga” y que diese señas de que se está abriendo hacia un diálogo genuino que desembocaría en elecciones libres, observadas y creíbles. También podría, por ejemplo, liberar a los prisioneros de conciencia antes de la Navidad y levantar el estado de sitio que de hecho ha impuesto en Nicaragua. Sin gestos como estos —y en un futuro próximo— se reforzará la idea internacional de que Daniel está aferrado al poder a como Maduro y que hay que seguirle subiendo la presión a él, a su vicepresidenta y a otros allegados a él, al igual que a instituciones que El Carmen utiliza para asegurarse de un flujo de caja fuerte. El comandante Ortega y doña Rosario tienen que percatarse que están enfrentando una situación cada vez más peligrosa y que si no reaccionan positivamente, dentro de poco no tendrán ni escalera ni ventanilla para zafarse de ella.

También le puede interesar: Cámara de Representantes condena acciones del gobierno de Daniel Ortega