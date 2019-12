Real Estelí exigido a evitar el caos y la consagración del Managua FC

Evitar el peor fracaso del Real Estelí en los torneos cortos —desde 2003 a la fecha— es la misión del plantel esta noche (7:00 p.m.) en el estadio Independencia. Solo la conquista del Apertura salva su torneo para el olvido. El Managua FC necesita un empate, sin importar el marcador, para llevarse el botín que estaba previsto alcanzara el Tren del Norte: el título de Copa y Liga Primera, un doblete inédito en los últimos 23 años.

Puede interesarte: El futbolista juvenil de más proyección sueña convertirse en biólogo marino

Los norteños podría quedarse con las manos vacías con un plantel diseñado para por lo menos un título y dominar la Liga Primera. Pero en la práctica las cosas no resultaron como se esperaba. En la Liga Concacaf no llenaron las expectativas, en Copa quedaron eliminados en semifinal, en Liga estuvieron intermitente llegando con la obligación de remontar como locales.

Además lea: Una Final del futbol nicaragüense será transmitida en Costa Rica por primera vez en la historia

El Managua FC aparece con muchas probabilidades de conseguir el doblete —Copa y Liga—, que sería el primero desde 1996 cuando lo hizo el Diriangén. En los torneos cortos, el ganador del partido de ida se coronó el 89 por ciento —16 de 18 veces— de las ocasiones. Los estelianos fueron protagonistas en una de las remontadas (2011), pero fallaron la última vez (2018) que estaban con la obligación de hacerlo y en casa.

No hay pretextos

Quizás el Estelí llegue con una leve ventaja, que no puede factor ni excusa independientemente del resultado final. El portero Erly Méndez, figura del Managua FC en las últimas instancias, es baja por acumulación de tarjetas amarillas. El suplente Deymarck Hansack tendrá su prueba de fuego por tratarse de asumir la responsabilidad en el duelo decisivo. El blufileño de 22 años no tiene muchos minutos de juego en Liga, pero cuenta con las herramientas que lo llevaron a la selección mayor y la confianza de todo en el equipo para hacer bien el trabajo.

Los capitalinos llegan en una posición cómoda y jugarán con esa ventaja porque saben hacerlo. El Estelí sabe que tendrá mucha posesión de balón y trataré de aprovecharlo adelante de la mejor forma sin cometer errores porque será penalizado. Los ataques rápidos caracterizan la ofensiva de los Leones Azules, que cuenta con sus jugadores más decisivos —Carlos Félix, Pablo Gállego, Henry García y Nahúm Peralta— en buena forma de juego.

Con un plantel tan compacto en todas las líneas, al menos en el papel, los estelianos no pueden darse el lujo de no ganar un título. De suceder sería el peor fracaso en los torneos cortos superando las finales perdidas (2018, 2014, 2009, 2005 y 2004) o ediciones en las que fueron eliminados antes de esta instancia (2017, 2015 y 2010) porque en esos torneos no sacaban tanta diferencia en cuanto material humano. El Estelí puede evitar el caos y atestiguar la consagración de los Leones Azules.