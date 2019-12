¿Cheslor o picheo? León escoge de primero en ronda de refuerzos

Los Leones de León tienen el número uno para elegir en la ronda de refuerzos y aunque no escapan a la necesidad de picheo que tienen todos, parece que están entusiasmados con la posibilidad de tomar al big leaguer Cheslor Cuthbert, considerando además que el zurdo Leonardo Crawford no estará disponible porque los Dodgers no lo autorizaron.

Puede interesarte: Medias Blancas de Chicago hacen oficial firma del costeño Cheslor Cuthbert

“Redondearíamos un infield de lujo, el ideal de la Selección Nacional”, dijo el mánager Sandor Guido en las entrevistas previo al penúltimo juego de la temporada regular, dejando claro que el artillero costeño está en su radar.

Los tres equipos clasificados al Round Robin de la Liga de Beisbol Profesional Nacional (LBPN) eligirá cada uno dos refuerzos que saldrán del conjunto eliminado, el Bóer, este sábado a las 10:00 de la mañana en la sala de conferencia del Estadio Nacional Dennis Martínez.

El orden de escogencia será por la tabla de posiciones. León primero, los Gigantes de Rivas de segundo y los Tigres de Chinandega de tercero, y en la segunda vuelta será a la inverna, o sea que los chinandeganos tomarán de primero y los leoneses de último.

Así que León debe elegir bien de primero porque después no podría encontrar mucho. Asumiendo que se llevan a Cheslor, es casi un hecho que los Gigantes y los Tigres van por abridores y los dos mejores son Jorge Bucardo y Manuel Soliman.