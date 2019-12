Otra negra navidad para Cristofer «el Látigo» González: noqueado en el noveno asalto por Julio César Martínez

Un año atrás Cristofer «el Látigo» González vivió una negra navidad cuando perdió su cetro producto de la calamidad de una mala preparación contra Charlie Edward en Inglaterra. 12 meses después volvió al ring tratando de recuperar la gloria perdida y el trineo de Santa no llevó el cetro mundial de las 112 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Fue otro diciembre oscuro y sin salida. Un pugilista pequeño de tamaño, pero crecido sobre el ring convertido en un monstruo vino a verlo. Julio César Martínez le ganó al nicaragüense en todos los terrenos, incluso hasta en los subjetivos. Noqueado en el noveno asalto, González solo recibió la piedad del réferi del combate.

Vimos a un Martínez muy superior al nicaragüense. Compensó desventaja física con empuje constante e hizo gala en cada segundo de su mano izquierda. El azteca solo tenía un objetivo y una manera de pelear: al choque, sabiéndolo ejecutar en todo momento. El Látigo inicio buscando distancia y solo encontraba los puños de rival. Peleaba en reversa tratando de sacarle provecho a la distancia, sin embargo no la supo manejar. Desde el primer asalto recibió un recital de esa zurda mortífera de Martínez. La asimiló pero la semilla ya estaba sembrada. González salió con más determinación en el segundo asalto. Llamó al intercambió y clavó una mano derecha con dinamita al rostro del azteca. Tambaleó, no hubo continuidad del Látigo, no se quiso precipitar: grave error, fue el único momento en donde tuvo en sus manos cambiar su destino.

A partir del tercero volvió a ceder terreno. El Látigo había prometido hacer retroceder a Martínez. No sucedió, dejó que la avalancha fuera creciendo cada vez más y más. La estrategia de la esquina era boxearlo a la distancia los primeros seis asaltos y en la segunda parte del combate quedarse al intercambio. Eso fue demasiado tarde, el hambriento Rey ya había olido el nocaut. González tampoco le sacó suficiente provecho a la cortada en la ceja derecha de su oponente. Martínez entró siempre cuándo y cómo quiso.

Ya en el cuarto asalto González sangraba por la nariz, le costaba respirar por la sangre. Un upper cut le había estallado las fosas nasales. tenía el rostro abollado, mientras el espíritu de guerrero mexicano en Martínez ya estaba activado. Durante el sexto episodio el nicaragüense trató de pararse al intercambio. Ya no tenía la efectividad ni la misma fortaleza. Había dejado escapar su oportunidad de repetir su gesta como sucedió contra Daigo Higa. González solo había ganado el segundo y el quinto asalto, pero el séptimo había recibido tanto castigo que lo correcto hubiese sido un 10-8. Mantuvo la distancia en el octavo, logrando ganar el asalto, pero más bien fue como si el azteca tomara aire para su embestida final.

En la esquina de González se olfateaba la derrota en el noveno asalto. Salió al azar, tratando de cazar mariposas y se encontró con pólvora. Una larga combinación de golpes del mexicano, impactando siete a la humanidad del Látigo fueron suficientes para que el réferi tuviera misericordia de González, deteniendo el combate.

¿Estuvo mal parado el combate? ¿Se equivocó en la estrategia el Látigo? ¿Por qué cedió la iniciativa? El Látigo podía continuar, pero no valía la pena recibir tanto castigo para tratar de finalizar la reyerta en pie. Sí le falló en la estrategia porque aunque parecía la correcta en la teoría, durante la ejecución se vio equivocada y debió corregir para morir o triunfar desde los primeros asaltos sin ceder terreno. Al final la derrota sabe igual en cualquier asalto, siempre es derrota, pero en el principio del combate con la cortadura de Martínez y puesto en malas condiciones no se apretó como se debía. Para González será otra negra navidad. Otra pesadilla a sus 25 años.