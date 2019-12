La estatal Eximbank de Estados Unidos ya no financiará con seguros y garantías las ventas de estadounidenses a Nicaragua

Los exportadores de Estados Unidos que envíen productos hacia Nicaragua, ya no contarán con el respaldo financiero de The Export-Import Bank of the United States (Ex-Im Bank o Eximbank), luego que la junta directiva de dicha agencia decidiera cesar ese servicio a partir del 23 de diciembre de este año, según un memorandum emitido por la entidad.

Eximbank es una agencia de crédito para exportaciones de Estados Unidos. En la práctica, esta entidad, establecida por el Congreso de Estados Unidos en 1934, emite notas de créditos a favor del exportador de productos o servicios estadounidenses, para protegerlo de posibles impagos por parte del comprador.

Por ejemplo, si un nicaragüense importa servicios o productos desde Estados Unidos, Eximbank ofrece seguros u garantías a favor del exportador estadounidense, «en caso de que sus clientes extranjeros no paguen».

En el comunicado se aclara que el cese de los servicios financieros de esta entidad incluye las operaciones con privados y del sector público en Nicaragua. Es decir que si una entidad estatal en Nicaragua compra productos estadounidenses, Eximbank ya no ofrece su servicio de seguros y garantías al exportador de ese país.

Eximbank decidió excluir a Nicaragua de ese y otros servicios que ofrece, una medida que también alcanzó a Lesotho, Pakistán. De esta manera, Nicaragua pasó a engrosar la lista de países que no pueden recibir los servicios de esta agencia de Estados Unidos, como son Corea del Norte, Cuba, Libia, Venezuela, Afganistan y otros países problemáticos y empobrecidos del mundo.

«Las empresas (de Estados Unidos) que aseguran sus cuentas por cobrar aseguran que, si un comprador extranjero no paga, se les reembolsará el 85-95% del monto de su factura», según explica Eximbank en su sitio electrónico sobre su servicio de seguro a las exportaciones.

La decisión fue adoptada el 17 de diciembre durante una reunión de la junta directiva de Eximbank, donde decidieron, entre otras medidas, hacer una actualización de la lista de países donde la agencia está abierta para los negocios.

En el sitio web se aclara que los ajustes de estos países aparecerá en una próxima actualización, cuyo último ajuste se hizo el 9 de agosto del 2019.

Millonarias operaciones

Según el sitio electrónico, en más de 83 años de operación, EXIM Bank- que funciona de manera independiente pero forma parte de la rama del poder ejecutivo- ha respaldado más de 400 mil millones de exportaciones estadounidenses a mercados internacionales.

Esta exclusión ocurre en momentos que Estados Unidos mantiene una política de sanciones directas a funcionarios corruptos y de violación de los derechos humanos, lo que ha elevado el riesgo país dañando al sector privado.

Luego de esta medida, ahora las transacciones entre estadounidenses y nicaragüenses deben recurrir a seguros o garantías a precios de mercado, es decir que resultarán más caros.

Según datos del Banco Central de Nicaragua, de los 5,199 millones de dólares que el país importa en productos cada año, un poco más de 1,256.76 millones de dólares proceden de Estados Unidos, cuyas compras ahora no pueden acceder a los servicios financieros de Eximbank.

Es decir que el 24.17 por ciento de la factura de importación de Nicaragua se hace en Estados Unidos, donde hasta el 2018 se compraba principalmente bienes de consumo nacional y petróleo y sus derivados, según datos del Banco Central de Nicaragua.