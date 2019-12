EE.UU.: Senado aprueba proyecto de ley VERDAD para Venezuela

El Senado de Estados Unidos aprobó el jueves un proyecto de ley promovido por los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio para abordar la crisis humanitaria de Venezuela y avanzar los esfuerzos internacionales para afrontarla.

La Ley de Ayuda de Emergencia, Asistencia para la Democracia y Desarrollo de Venezuela (VERDAD, por sus siglas en inglés), reafirma el apoyo de Estados Unidos al presidente interino, Juan Guaidó, y la Asamblea Nacional, y aumenta la ayuda humanitaria a Venezuela.

Además, refuerza las herramientas para combatir lo que catalogan como la cleptocracia y los abusos a los derechos humanos y establece una política estadounidense de apoyo a una solución negociada a la crisis venezolana.

El demócrata Menéndez expresó en un comunicado que “la ley VERDAD expande con creces la respuesta de Estados Unidos a la trágica crisis humanitaria en Venezuela y a su impacto a los socios estrechos” de Washington en la región.

“Mantiene una presión estratégica sobre el régimen de (el presidente en disputa, Nicolás) Maduro y fomenta esfuerzos para abordar la gran cantidad de recursos robados al pueblo venezolano por funcionarios del régimen”.

“Nuestra legislación envía también un claro mensaje a los funcionarios sancionados: si ustedes no están involucrados en abusos a los derechos humanos y respaldan el regreso a la democracia en Venezuela, incluyendo nuevas elecciones presidenciales, las sanciones pueden levantarse”.

BREAKING: The Venezuela Emergency Relief, Democracy Assistance, and Development (#VERDAD) Act of 2019 just passed the Senate. pic.twitter.com/iVwu0SJSsr

— Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) December 19, 2019