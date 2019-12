Cómo ha sobrevivido 100% Noticias a un año de la confiscación

Un año ha pasado desde que los nicaragüenses escucharon a Lucía Pineda Ubau desesperada mientras denunciaba la presencia de paramilitares y policías en las instalaciones del 100% Noticias. Por medio de un audio difundido a través de WhatsApp, la jefa de prensa del canal alertó lo que sucedía esa noche del 21 de diciembre de 2018: la toma ilegal del edificio y el secuestro de ella, del director del canal, Miguel Mora, y de Verónica Chávez. A pesar de que el canal se mantiene ocupado por la Policía, del exilio forzado de los reporteros y de los casi seis meses de prisión que vivieron Mora y Pineda, el medio continúa informando a los nicaragüenses lo que sucede en el país.

Aunque la señal fue censurada en la televisión por cable, el medio ha buscado cómo sobrevivir desde su sitio web y las plataformas en redes sociales. Mora dice que todo lo logrado hasta ahora ha sido por la voluntad de Dios y del apoyo tanto de su familia como del gremio periodístico independiente en Nicaragua.

“Hemos sobrevivido por Dios todopoderoso que nunca nos deja solos, siempre pone en el corazón de la familia y amigos que de donde están nos ayudan a sobrevivir, ponen el espíritu de solidaridad con nosotros”, aseguró el ex reo político a LA PRENSA.

Carlos Fernando Chamorro, director de los medios Confidencial y Esta Semana, que también fueron confiscados y ocupados ilegalmente por la Policía una semana antes de la toma ilegal de 100% Noticias, coincide con Mora sobre la solidaridad. “Ha sido un año muy difícil y nosotros hemos salido adelante fundamentalmente como resultado de la solidaridad”, aseguró Chamorro. Sus medios cumplieron un año ocupados el pasado 14 de diciembre.

Debido a la persecución, parte del equipo periodístico de 100% Noticias aún se mantiene en el exilio, pero desde ahí se encargan de actualizar el sitio web y mantener a su audiencia informada. “Esta dictadura y esta Policía es irracional, piensa y cree que con golpear, patear, robar, encarcelar y hasta matar a periodistas se va a dejar de informar (…) La misma población nos ayuda a documentar toda la represión”, afirmó Lucía Pineda Ubau, jefa de prensa de 100% Noticias y quien fue rea política por casi seis meses al igual que Mora.

En Nicaragua el medio tiene una pequeña oficina donde tanto Mora como su esposa Chávez y un personal “mínimo” siguen trabajando para combatir la censura.

Periodismo colaborativo

Chamorro mencionó además un factor importante que cambió tras la crisis iniciada en 2018: la práctica del periodismo colaborativo. “Eso empezó como una cosa bastante natural de los reporteros gráficos, pero creo que hoy es la práctica general. No se puede cubrir un hecho de forma individual, cuando los reporteros están siendo blancos de las fuerzas de choque, de la Policía y por lo tanto hay una estrategia de solidaridad, una estrategia colaborativa para poderse proteger. En segundo lugar hay un periodismo colaborativo a la hora de difundir las noticias”, afirmó el periodista.

Mora coincide con este punto y aseguró que la reactivación de 100% Noticias no se habría podido dar sin el apoyo del gremio, que desde abril de 2018 se ha vuelto “colaborativo y solidario”.

“Antes éramos muy competitivos, cada quien por lógica buscaba su audiencia, su primicia, y que no le ocuparan su material y eso es lo que hacen los medios en una democracia. Pero eso cambió cuando nos vimos frente a un adversario que quería el exterminio del periodismo y medios independiente”, reflexionó Mora.

El director de 100% Noticias comentó además que ante la represión, confiscación, robo y amenazas “hemos unidos esfuerzos, obviando por este momento la lógica de la competencia particular”.

Pineda Ubau también agradece al gremio periodístico y comparte la opinión que todos “han tomado consciencia” de que la gente tiene derecho a estar informada en una situación de represión. “Entre más se publique (noticias) y se comparte x información, a más gente le llega”, añadió.

Mora expresó que el periodismo independiente nicaragüense necesita mantenerse unido para contrarrestar a la dictadura orteguista y aprovechar la tecnología para romper la censura. “El periodismo debe estar apegado a la verdad, porque eso es lo que quiero el pueblo, tenemos que aplicar la rigurosidad de la precisión, ser un factor de contrapoder en contra de la dictadura y mantener una posición de contrapoder dictatorial, agarrar el desarrollo tecnológico y con eso romper la censura, eso es lo que nos ha madurado con fuerza”.

Denuncia internacional

Poco o nada ha dicho el régimen de Daniel Ortega sobre los allanamientos y tomas ilegales. En el caso de Chamorro, este aseguró que no ha cesado la demanda de justicia y, a un año de lo que pasó, afirmó que está agotando las vías legales dentro del país para proceder a la denuncia formal a nivel internacional.

Durante una conferencia de prensa que tuvieron Mora y Chamorro el pasado 13 de diciembre, ambos aseguraron que la Policía realizó “un robo a mano armado”. Mora manifestó que en enero de 2020 interpondrán una demanda contra el Estado de Nicaragua “por violaciones a los derechos humanos y constitucionales, por violentar la propiedad privada, por robo a mano armado y por daños y perjuicios morales”.

“Yo no tengo una esperanza de que el gobierno va a rectificar si no es objeto y si no es sometido a un mayor nivel de presión, de presión nacional, de presión internacional, en el cual posiblemente este reclamo de los medios de comunicación confiscados es parte de un reclamo nacional por la restitución de todas las libertades democráticas”, sentenció.