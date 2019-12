Concejal sandinista de Diriamba denuncia hostigamiento de la Policía Orteguista

Margarita del Carmen Rocha Rodríguez, quien es concejal propietaria por el partido político Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Diriamba, denuncia que ha sido víctima de acoso de líderes políticos de su partido y de la Policía Orteguista (PO), quien le ha realizado tres allanamientos en su vivienda, siendo el último este miércoles 18 de diciembre. Los otros dos allanamientos en casa de Rocha, ocurrieron en el 2017.

Relató que durante los dos años de período de gobierno municipal orteguista de Diriamba, ha conocido de actos de corrupción en la alcaldía de la ciudad y en la sede del partido rojinegro, pero que por no poseer todas las pruebas de lo que ocurre, no los ha dado a conocer públicamente.

Lea Además:Tumba de Josué Mojica fue profanada por fanáticos orteguistas, según familia

Agregó que con el proyecto de vivienda Bismarck Martínez, se ha beneficiado a gente que labora para el Estado, principalmente a policías y a enfermeras.

“Ellos (la Policía) dicen que aquí era un expendio de droga y que por eso venían a catear la casa, esta es la tercera vez que vienen y no encuentran nada. Es una pasada de cuenta”, dijo la funcionaria, quien además agregó que los oficiales que irrumpieron en su vivienda este miércoles, se le llevaron dos paquetes de cigarros y 480 córdobas.

Detalló que el allanamiento, se ejecutó por la tarde y sin ninguna orden judicial y que los policías actuaron de forma violenta, hecho que califica como abuso de autoridad.

Margarita, aparte de devengar un salario como concejal, en su casa se gana también la vida vendiendo tajadas de plátano con carne, hot dog y refrescos naturales. Es combatiente histórica del extinto Ejército Popular Sandinista (EPS) y forma parte de los Consejos y Gabinetes del Poder Ciudadano de su barrio, órgano creado por decreto por el dictador Ortega.

Puede Interesarle: Policía orteguista asedia la vivienda de la excarcelada política Kycha López, en Diriamba

Pide disculpas a sacerdotes

El 9 de julio de 2018, Rocha y a algunos miembros de su familia, participaron de la agresión a sacerdotes y periodistas en la Basílica Menor de San Sebastián en Diriamba. Ella ahora dice que trató de evitar dicho acto, pero que le fue imposible y hasta salió lastimada.

“Yo le pido disculpas a los sacerdotes por lo que sucedió, pero en nombre de los compañeros que los agredieron, porque yo los salvé a ellos. Todo lo que he dicho lo mantengo y si el comandante Daniel me quiere quitar la militancia que me gané en la montaña, no me importa, porque no me voy a morir de hambre”, expresó la mujer habitante del barrio La Libertad, a quien tampoco le interesa perder su cargo dentro de la Alcaldía.

Agregó que ahora teme por su vida y la de su familia y si algo malo les llega a suceder, responsabiliza a la Policía Orteguista.