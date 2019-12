10 cosas que quizá no sabías sobre Greta Thunberg, la joven sueca que lucha contra el cambio climático

La sueca, de 16 años de edad, es una de las activistas contra el cambio climático que más peso tienen hoy en día y ha llegado a la ONU para protestar en contra del cambio climático.

Su notoriedad inició en agosto de 2018, cuando se convirtió en una destacada figura dentro de las huelgas estudiantiles realizadas a las afueras del Parlamento sueco, Thunberg se plantó con un cartel que decía “huelga escolar por el clima”.

1. Autismo. A los 11 años le diagnosticaron síndrome de Asperger, afectación que forma parte del autismo y que explicaría su carácter introvertido. A esa edad no tenía ningún interés por convivir con los de su clase y cayó en depresión; afortunadamente logró salir con el apoyo de su familia y de su mascota Roxy.

2. Padres. Su madre, Sara Magdalena Ernman, cantante de ópera y conocida artísticamente como Malena Ernman, es una de las personas más populares de Suecia. Su padre, Svante Thunberg, es productor teatral, representante y actor.

3. Inspiración. Estudió piano, ballet y teatro; pero su amor por el medioambiente fue gracias a los diferentes documentales, en los que veía el deshielo del Ártico, la catastrófica vida de los animales y la indiferencia del gobierno ante ello.

4. Estudios. Actualmente ha decidido hacer una pausa en sus estudios para dedicarse por completo al activismo.

5. Líder de masas. En agosto de 2018 salía de la clase para manifestarse frente al parlamento sueco para pedir una acción climática más fuerte a todo lo que se estaba haciendo hasta el momento. Los jóvenes la comenzaron a seguir cada semana.

6. Radical. Para acabar con el cambio climático, no viaja en avión y no come carne. Su madre se le sumó y ahora se le dificulta hacer giras internacionales como cantante de ópera.

7. Revista Time. Fue portada en mayo de 2019 de esa famosa publicación, la cual la nombró como líder de la próxima generación.

8. Nominación. Tres legisladores noruegos la nominaron para el Premio Nobel de la Paz, por el impacto que ha generado en su generación y su incansable esfuerzo contra el cambio climático.

9. El inicio. Comenzó a exigir el primer cambio en su casa, ella les comentó a sus papás de la huelga que pensaba hacer en la escuela, pero al escucharla, ellos decidieron no apoyarla. Posteriormente, logró convencerlos de unirse al veganismo.

10. Barack Obama. Se reunió en Nueva York con el expresidente norteamericano y él quedó impresionado con el compromiso que Greta tiene, tanto que la nombró como una de las mejores defensoras del planeta.