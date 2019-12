Yohan Flande quedó a tres outs de no un hitter ante Gigantes

Yohan Flande, un zurdo dominicano que alcanzó la proeza de llegar a las Grandes Ligas, aunque lo hizo sin dejar rastro, quedó muy cerca de entrar a la historia del beisbol profesional nicaragüense este domingo, al quedar a tres outs de lanzar un no hit no run ante los Gigantes de Rivas.

Al final, Flande se llevó una victoria 5-1 sobre los Gigantes en el estadio Yamil Ríos de Rivas, pero un doblete de Ramón Flores en el cierre del noveno episodio sin out, rompió el embrujo y abrió la rendija a través de la cual los sureños finalmente se hicieron presentes en el marcador.

Se anticipó un duelo de lanzadores dominicanos entre el veloz Carlos Sanó y Flande, cuya arma de mayor impacto es su habilidad para mezclar envíos rompientes. Y al final prevaleció el zurdo, quien no solo silenció a los artilleros sureños, sino que tampoco dejó emocionarse a sus fanáticos.

Hubo un tramo en el partido, entre el segundo y octavo innings, en los que Flande retiró a 18 bateadores de forma consecutiva. Ese dominio había sido interrumpido únicamente por bases por bolas a Elmer Reyes y Pedro Ciriaco, pero el no hit no run persistió hasta llegar al noveno.

Y cuando el ambiente se había crispado en el Yamil Ríos, con los fanáticos locales esperando salvar al menos el honor y los chinandeganos alentando a Flande a completar la hazaña, apareció Flores y descargó un proyectil al jardín central que no dejó espacio a dudas y ahí se acabó la ilusión.

Tigres agresivos de entrada

Flande tuvo que ser ayudado por Junior Téllez para evitar perderlo todo. Después del cañonazo de Flores, se dio un error del antesalista Yunior Paumier y también se escapó la blanqueada y cuando el triunfo se puso en peligro, Lenín Picota trajo a Junior Téllez, quien completó el trabajo.

Los Tigres dejaron en claro sus intenciones desde el propio inicio del partido cuando se fueron arriba 1-0 ante Sanó, mediante hit de Paumier, boleto a Edgard Montiel y cañonazo impulsador de Elián Miranda. Nadie se alarmó. Solo se esperaba que los Gigantes sonaran al zurdo Flande.

En lugar de eso, los felinos volvieron a anotar en el tercero, cuando otro hit del cubano Paumier abrió la brecha y elevado de sacrificio de William Rayo lo trajo al home para el 2-0, que se movió hasta en el sexto, cuando Rodolfo Bone disparó doble y Omar Mendoza lo empujó con hit.

Flande continuaba sigiloso con su dominio, colgando un cero tras otro, mientras los Tigres ampliaban a 4-0 por sencillo de Bone e Ismael Munguía, más un fielder choice en el octavo y a 5-0 en el noveno, como para darle a su lanzador la mejor atmósfera para completar su proeza.

Pero Flores no lo dejó avanzar sobre ese sueño y lo despertó con un metrallazo al jardín central, que también devolvió el aliento a los fanáticos sureños que comenzaban a marcharse del estadio. Al final no hubo no hitter, pero quedó constancia del recital de Flande desde el montículo.

