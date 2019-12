Tatiana Vega, la mejor atleta de softbol de Nicaragua

El 2019 será inolvidable para Tatiana Waleska Vega Tórrez pues no solamente logró graduarse como bachiller sino que también fue nombrada la mejor atleta del presente año por la Federación Nicaragüense de Softbol, anunciada recientemente en la V Gala del Comité Olímpico Nicaragüense.

Pero no solamente eso. Tatiana, quien tiene 17 años y es habitante del barrio Memorial Sandino de Managua, fue la mejor lanzadora en efectividad (0.00) en el Torneo Centroamericano de Softbol Femenino Mayor realizado a inicios de diciembre del presente año en Guatemala.

«Vencer a El Salvador me dio la oportunidad de ser nombrada la mejor lanzadora en efectividad del evento. En ese juego tuve confianza y fe no solamente en mí misma sino también en mi equipo. Como pasa en cualquier juego, cedí dos bases por bolas, pero luego traté de controlarme e hice el trabajo. Agradezco a Dios y mi equipo que me ayudaron para obtener este reconocimiento», contó Tatiana.

Fue a los 11 años que ella representó por vez primera al país y desde entonces no ha parado.

«Desde que era una niña demostré mi talento en picheo y mi coraje. Fue en El Salvador donde representé por vez primera vez al país», agregó.

Tatiana muestra un profundo agradecimiento por el entrenador del softbol Dennis Martínez. «Gracias a don Dennis estoy aquí, por sus consejos en cómo entrenar mejor, siempre me dio buenos consejos para seguir mejorando. Agradezco también el apoyo de mi familia y amistades, así como a los entrenadores de la selección de softbol. Siempre quise destacarme en el softbol y finalmente lo logré, ahora debo seguir trabajando».

Hace un año, Tatiana incursionó en el beisbol, sobre todo ahora que desde hace dos años se creó la Liga de Beisbol Femenina de Managua. Es integrante de la bicampeona, Indias del Bóer, cuyo dueño es Martínez.

Sus inicios

Tatiana cuenta que su gusto por el softbol empezó cuando miraba entrenar al equipo de softbol, Mimadas de San Judas, por Martínez, en un campo de San Judas.

«Recuerdo miraba a las muchachas entrenar en un cuadro de San Judas y fui directamente a hablar con el entrenador, quien me puso a lanzar y dijo que me haría pítcher porque lo hacía bien», recordó.

Fue así como empezó la práctica del softbol y asegura que sus padres Marta Lorena y Esteban de Jesús, la respaldaron desde el primer momento.

Tatiana se describe como una persona alegre. Afirma le gusta «gritar, molestar» con su equipo. Y cuando está en la loma le gusta bailar «me gusta hacer muecas para animar al equipo». Y afirma tener seis tipos de lanzamientos.

Sus metas

Además de bachillerarse y ser la mejor atleta de softbol, también sueña con graduarse y para eso está estudiando inglés.

«Me gusta mucho el inglés sobre todo porque está relacionada con la carrera que quiero estudiar el año próximo que es Administración Turística y Hotelera», manifestó Tatiana.

Actualmente Tatiana comparte sus conocimientos deportivos con atletas en Granada. Manifiesta le gusta enseñar el deporte que le apasiona.

«El softbol y beisbol significan mucho para mí. Me siento emocionada cuando los juego porque demuestro lo que soy y lo que he aprendido. Tengo mucho coraje en la loma. Motivo a las muchachas que quieran aprender estos deportes que se animen, que entrenen, que corran diario. Las Mimadas de San Judas tienen una academia para aprender softbol que está ubicada en el barrio Martin Luther King ubicada en San Judas».